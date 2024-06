Wettertrend Bunyola: Sonne und leichte Regenschauer erfrischen Mallorca! (3.6.2024)

Wetterbericht für Bunyola: Sonnenstunden und Regen im Wechsel

Die kommende Woche in Bunyola verspricht eine angenehme Mischung aus sonnigen Abschnitten und erfrischenden Regenschauern. Mallorca zeigt sich im Juni von einer seiner vielseitigen Seiten, wenn wir nun einen Blick auf die täglichen Wetterentwicklungen werfen. Wir starten in eine Woche voller wettertechnischer Überraschungen!

Mildes Wetter zu Wochenbeginn

Am Montag, dem 3. Juni 2024, begrüßt Bunyola seine Einwohner und Besucher mit einer leichten Bewölkung und Maximaltemperaturen von 22°C. Der Wind bläst leicht mit 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 47% liegt, was für eine frische Brise während Ihrer Aktivitäten im Freien sorgen dürfte.

Leichter Regen mit sonnigen Aussichten

Der Dienstag verwöhnt uns mit Temperaturen um die 24°C und leichtem Regen, bringt aber die Voraussetzung für einen klaren Himmel am darauffolgenden Tag. Bereiten Sie sich also darauf vor, den Regenschirm für die kurzen Regenmomente bereitzuhalten.

Wundervoll klar wird der Himmel am Mittwoch, mit einem Höchststand von 25°C. Ideal, um die Schönheit Bunyolas in vollsten Zügen zu genießen, während ein leichtes Lüftchen durch die Straßen zieht.

Temperaturen steigen weiter

Die folgenden Tage laden zu sommerlichen Aktivitäten ein: Am Donnerstag sprechen wir von 28°C und vereinzelten Wolken, am Freitag klettern die Temperaturen sogar auf satte 30°C, auch wenn einige Wolken den Himmel zieren. Samstag zeigt sich dann mit 29°C zwar etwas kühler, wechselt jedoch in einen bewölkten Tag über.

Ausblick auf das Wochenende

Der Samstag könnte mit überzogenem Himmel den Beginn des Wochenendes etwas trüben, doch die Temperaturen bleiben bei 29°C. Den Sonntag sollten Sie möglicherweise für Indoor-Aktivitäten einplanen, da leichter Regen und 24°C angesagt sind. Aber keine Sorge, der Montag entschädigt wieder mit freundlicheren 22°C und aufgelockerter Wolkendecke.

Ob Strandspaziergänge, ein Besuch auf einem der malerischen Märkte oder eine Tour durch das Gebirge – Bunyolas Wetter zeigt sich wechselhaft, aber durchaus einladend. Und jeden Tag grüßt die Sonne zumindestens zweimal, denn die Sonnenaufgänge und -untergänge finden durchweg um kurz nach 4 Uhr morgens bzw. kurz nach 19 Uhr statt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:25:42. +++