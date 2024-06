Sonnige Aussichten und milde Temperaturen - Das Wetter in Alaró vom 4. Juni bis 11. Juni 2024 (4.6.2024)

Die Wetterprognose für Alaró – Eine Woche voller Sonnenschein und leichter Wolken

Während sich ganz Mallorca auf einen heißen Sommer einstellt, gibt uns Alaró einen perfekten Start in den Juni. Freuen Sie sich auf eine sommerliche Woche mit klarem Himmel und warmen Temperaturen.

Die aktuellen Wetterbedingungen in Alaró

Dienstag, 4. Juni 2024: Mit einem angenehmen Start in die Woche, begrüßt uns Alaró am Dienstag mit einer Höchsttemperatur von 27°C unter einem klaren Himmel. Ein leichter Wind von 3 km/h verspricht eine sanfte Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 35% liegt. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kündigen der Insel einen langen und sonnenreichen Tag an.

Mittwoch, 5. Juni 2024: Der Mittwoch setzt den sommerlichen Trend fort mit einer Höchsttemperatur von 29°C und klar blauem Himmel. Der leichte Wind erhöht sich auf eine Geschwindigkeit von 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 27%. Das Thermometer zeigt steigende Tendenzen, also vergessen Sie nicht, sich ausreichend mit Sonnenschutz auszustatten.

Das Wetter für das Ende der Woche

Donnerstag bis Samstag (6.-8. Juni 2024): Diese Tage markieren den Höhepunkt der Woche mit Temperaturen, die bis zu 34°C am Freitag klettern. Während am Donnerstag noch ein paar vereinzelte Wolken zu sehen sind, erwartet uns am Freitag eine Bedeckung, die den Himmel trüben wird. Das Wochenende beginnt mit dichten Wolken am Samstag, wobei die Temperaturen wieder auf eine erfrischendere 27°C fallen.

Blick auf die neue Woche – leichter Regen und frischere Temperaturen

Sonntag und Montag (9. und 10. Juni 2024) bringen uns einen kleinen Wetterumschwung. Während leichte Regenschauer am Sonntag bildlich das Ende des Wochenendes einläuten, bleiben die Temperaturen stabil bei rund 28°C. Zu Beginn der neuen Woche setzt sich leichter Regen durch und die Temperatur sinkt auf angenehme 23°C. Die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat und das Barometer weist steigenden Druck auf, was auf eine baldige Besserung des Wetters in Alaró hindeutet.

