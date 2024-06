Wetter auf Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Brisen in Banyalbufar vom 4. bis 11. Juni 2024 (4.6.2024)

Das Wetter in Banyalbufar: Sonne pur und laue Sommerabende

BanyalbufarBanyalbufar, ein malerisches Dorf auf Mallorca, kann sich auf herrliche Wetterbedingungen in der ersten Juniwoche freuen. Mit kaum einer Wolke am Himmel und angenehmen Temperaturen ist dies die perfekte Zeit, um die atemberaubende Landschaft und die entspannte Atmosphäre dieses idyllischen Ortes zu genießen.

Sonniges Wetter und Temperaturen idyllisch für Freizeitaktivitäten

Der Sommer in Banyalbufar begrüßt uns zum Beginn des Monats mit leichtem Sonnenschein und vereinzelten Wolken am Dienstag, 4. Juni 2024. Besucher können bei Temperaturen von rund 22°C entspannte Strandspaziergänge unternehmen oder die lokalen Cafés und Restaurants erkunden. An diesem Tag bleibt der Wind sanft mit nur 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau von 57%.

Klare Himmel und warme Abende in Aussicht

Der Mittwoch und Donnerstag versprechen sternenklare Nächte und strahlend blaue Tage. Es wird mit Höchsttemperaturen von 24°C und 25°C schön warm sein, und die sanften Winde bieten die perfekte Brise für sämtliche Outdoor-Aktivitätoen. Mit Sonnenaufgängen um etwa 4:22 Uhr und Sonnenuntergängen gegen 19:15 Uhr können die längsten Tage des Jahres voll ausgeschöpft werden.

Höhepunkt der Woche: Das Thermometer klettert

Der Freitag stellt den Höhepunkt der Woche dar, mit einem Sprung auf sommerliche 28°C, begleitet von teilweise bedecktem Himmel. Diese angenehmen Bedingungen laden geradezu ein, in die erfrischenden Fluten des Mittelmeers einzutauchen oder an einer Weinprobe in den lokalen umliegenden Bodegas teilzunehmen.

Wochenendvorhersage: Kühlere Temperaturen und Regenschauer

Für das Wochenende zeigt sich das Wetter dann von einer etwas wechselhafteren Seite. Das Wetter wird am Samstag und Sonntag mit ungefähr 23°C und leichtem Regen etwas kühler sein, bevor es wieder aufklart zum Start in die neue Woche. Der darauf folgende Montag und Dienstag locken erneut mit klarem Himmel und milden 22°C. Trotz des vereinzelten Regens bleibt es ein hervorragender Zeitraum für Besuche kultureller Sehenswürdigkeiten oder gemütliche Abende in den pittoresken Restaurants Banyalbufars.

Die perfekte Zeit, um das vielfältige Angebot Mallorcas zu erkunden und die Seele baumeln zu lassen. Ob gemütlicher Strandtag, Wanderungen durch die Serra de Tramuntana oder kulinarische Entdeckungsreisen – das kommende Wetter in Banyalbufar ist wie geschaffen dafür.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.6.2024, 01:24:29. +++