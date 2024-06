Wetter in Ariany, Mallorca: Saisonale Frühlingswärme und vereinzelter Regen (4.6.2024 bis 11.6.2024) (4.6.2024)

Ariany auf Mallorca erwartet eine warme und sonnige Woche

Sonnenschein und stetig steigende Temperaturen prägen das Wetter in Ariany zum Anfang Juni 2024. Wie die neuesten meteorologischen Daten prognostizieren, begrüßt uns am Dienstag, den 4. Juni, ein strahlend blauer Himmel und angenehme 26°C. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft, während die Luftfeuchtigkeit bei 37% liegt und sommerliche Stimmung aufkommen lässt.

Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen in Ariany weiter an. Am Mittwoch, den 5. Juni, können sich Bewohner und Besucher über einen weiterhin klaren Himmel und höhere Temperaturen bis zu 29°C erfreuen. Die Windgeschwindigkeit bleibt mäßig bei 6 km/h und die Luft bleibt trocken mit einer relativen Feuchtigkeit von 28%.

Der Donnerstag bringt eine leichte Veränderung mit sich. Der Tag startet mit vereinzelten Wolken, wobei das Thermometer Höchstwerte von 31°C anzeigt. Mit einer ähnlichen Windgeschwindigkeit und niedriger Feuchtigkeit bleibt es weiterhin angenehm warm. Mit dem Freitag intensiviert sich die Bewölkung. Allerdings bleibt das Thermometer stabil bei warmen 31°C, auch wenn die Luftfeuchtigkeit dem Trend folgend leicht auf 26% ansteigt.

Ein Blick auf das bevorstehende Wochenende zeigt am Samstag eine trübe Stimmung mit überzogenen Wolken und einem charmanten Spritzer Regen. Mit einer leicht frischeren Brise von 7 km/h und etwas höheren Luftfeuchtigkeitswerten von 46% sinken die Temperaturen auf angenehme 29°C.

Vom Regen in die Sonne: Mallorca's Wetterumschwung

Das Wetter in Ariany präsentiert sich wechselhaft am Sonntag, dem 9. Juni, und lädt mit leichtem Regen bei 25°C zu gemütlichen Aktivitäten im Inneren ein. Der darauffolgende Montag bleibt mit überzogenen Wolken bedeckt, bevor zum Start in die neue Woche wieder der Himmel aufklart. Am Dienstag, den 11. Juni, können sich Einheimische und Touristen gleichermaßen wieder am klaren Himmel bei 25°C und einem behaglichen Luftstrom von 4 km/h erfreuen.Montagüberzogenen WolkenDienstag, den 11. Juniklaren Himmel25°C

