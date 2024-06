Wetter in Artà: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 4. Juni bis 11. Juni 2024 (4.6.2024)

Genießen Sie Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Artà

Während sich viele Orte auf niedrige Temperaturen und bewölkten Himmel einstellen, verwöhnt das Mediterranklima in Artà seine Besucher und Einwohner mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel in der ersten Juniwoche des Jahres 2024.

Beginnend mit einem wunderschönen Tag am 4. Juni, können Sie strahlenden Sonnenschein bei einer gemütlichen Temperatur von 21°C erleben, begleitet von einer leichten Brise mit nur 6 km/h Windgeschwindigkeit. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58% und einem Luftdruck von 1016 hPa wird der Tag so angenehm, dass man ihn unbedingt im Freien verbringen sollte.

Die Wetterlage setzt sich positiv fort

Am 5. Juni legt das Thermometer noch ein paar Grad zu und bietet sommerlichen Genuss mit bis zu 24°C. Abermals erwartet uns ein klarer Himmel, was die Insel Mallorca zum perfekten Ziel für Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten macht. Der Wind erhöht sich leicht auf 8 km/h, was aber immer noch als eine leichte, erfrischende Meeresbrise bezeichnet werden kann.

Über die folgenden Tage erhalten wir eine ähnliche Wetterprognose. Der 6. Juni zeigt einige wenige Wolken am Himmel, doch die Sonne bleibt ein treuer Begleiter bei 24°C. Die Windgeschwindigkeit ist mit 6 km/h noch immer perfekt für alle möglichen Aktivitäten im Freien. Den Sonnenaufgang können Sie bereits um 4:19 Uhr genießen und der Sonnenuntergang findet um 19:11 Uhr statt.

Mit leicht zunehmender Bewölkung bleibt das Wetter am 7. und 8. Juni wohl temperiert und bietet ideale Bedingungen für Ausflüge in die malerische Umgebung von Artà. Temperaturen um die 24°C und 25°C mit mäßiger Windgeschwindigkeit stellen sicher, dass man weder ins Schwitzen kommt noch frieren muss.

Leichter Temperaturabfall am Wochenende

Das Wochenende kündigt sich mit einem kleinen Temperatursturz an. Am 9. und 10. Juni können wir mit kühleren 20°C rechnen, doch die Sonne lässt sich weiterhin blicken, lediglich vereinzelt von Wolken bedeckt. Mit einer höheren Luftfeuchtigkeit von bis zu 81% und einem sanften Wind bleibt das Wetter angenehm und wandertauglich.

Zum Abschluss der Prognose am 11. Juni erwartet uns herrlich sonniges Wetter mit klarer Sicht, einer Temperatur von 21°C und einer leichten Brise. Es bleibt die perfekte Gelegenheit, die vielfältigen Sehenswürdigkeiten und Strände rund um Artà zu erkunden oder einfach einen entspannten Tag am Meer zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.6.2024, 01:23:53. +++