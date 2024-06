7-Tage Wettertrend für Lloret de Vistalegre – Sonniges Start dann wechselhaftes Wetter auf Mallorca (5.6.2024)

Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre: 5. Juni bis 12. Juni 2024

Genießen Sie die ersten sommerlichen Tage mit strahlendem Sonnenschein in Lloret de Vistalegre. Erfahren Sie in unserem ausführlichen Wetterbericht, welche Tage Sie im Freien unternehmen und wann Sie lieber den Schirm nicht vergessen sollten.

Dienstag, 5. Juni 2024: Starten Sie in eine klare Woche

Der 5. Juni verspricht mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen von bis zu 28°C den perfekten Start in die neue Woche. Mit einer leichten Brise von 7 km/h können Sie Ihre Tagesaktivitäten ideal planen. Der Sonnenaufgang begrüßt Sie bereits um 04:21 Uhr und ermöglicht lange, erlebnisreiche Tage bis zum Sonnenuntergang um 19:12 Uhr.

Mittwoch, 6. Juni und Donnerstag, 7. Juni 2024: Hohe Temperaturen unter wolkigem Himmel

Die Wärme setzt sich mit Höchstwerten von 31°C fort, jedoch verdecken überwiegend Wolken den Himmel. Dennoch überwiegt die trockene Luft mit einer Feuchtigkeit von 22% und 23%, sodass es weiterhin angenehm bleiben sollte. Die minimale Windaktivität lädt zu Ausflügen ein, ohne dass Sie vom Wetter gestört werden.

Freitag, 8. Juni 2024: Weiter warm, doch das Wetter zeigt erste Schwächen

Die überwiegend bewölkte Wetterlage hält an, jedoch könnten Sie die steigende Luftfeuchtigkeit spüren, die sich bis auf 38% erhöht. Der Druck fällt auf 1007 hPa, was möglicherweise auf kommende Wetteränderungen hinweist. Es empfiehlt sich, auf aktuelle Prognosen aufmerksam zu bleiben.

Wochenende in Aussicht: Von leichtem Regen bis zu auflockernden Wolken

Das Wochenende zeigt sich von einer wechselhaften Seite. Während am Samstag, 9. Juni, leichter Regen bei immer noch warmen 30°C vorhergesagt wird, kündigen sich am Sonntag, 10. Juni, aufgelockerte Wolkenfelder an, welche die Temperatur auf kühleres Niveau von 27°C bringen. Ideale Bedingungen für Aktivitäten, die eine zu hohe Hitze meiden möchten.

Ausblick auf die neue Woche: Weiter unbeständiges Wetter in Lloret de Vistalegre

Die neue Woche bleibt wechselhaft mit leichtem Regen am Montag, 11. Juni, und Dienstag, 12. Juni. Mit Temperaturen von 24°C wird es merklich kühler, und der zusätzliche Regen fordert eine Anpassung Ihres Outfits. Denken Sie daran, dass die Temperaturen täuschen können, bedingt durch die höhere Luftfeuchtigkeit.

Ob Sie Ihren Urlaub in Lloret de Vistalegre planen oder die Bewohner über das bevorstehende Wetter informieren möchten, halten Sie sich an unsere täglichen Updates, um immer bestens vorbereitet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:37:48. +++