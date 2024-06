Aktuelle Wetteraussichten für Campanet: Sonne pur und milde Sommerbrisen (05.06.24 bis 12.06.24)

Genießen Sie den sommerlichen Glanz in Campanet

Die kommenden Tage versprechen in Campanet auf Mallorca eine herrliche Sommerzeit. Sowohl Einheimische als auch Besucher können sich auf angenehme Tage unter einem fast wolkenlosen Himmel einstellen, ideale Bedingungen für jegliche Art von Outdoor-Aktivitäten.

Sonnige Tage und klare Nächte

Am Mittwoch, den 5. Juni 2024, beginnt der Reigen der schönen Tage mit einem makellos klaren Himmel. Mit einer maximalen Temperatur von 28°C lädt das Wetter förmlich zu einem Besuch der charmanten Ortschaft und ihrer Umgebung ein. Der Wind zeigt sich mit nur 5 km/h von seiner sanften Seite, die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 34% und mit einem Luftdruck von 1018 hPa steht einem perfekten Tag nichts im Wege.

Der Höhepunkt der Hitze erreicht Campanet

In den darauffolgenden Tagen steigen die Temperaturen weiter an. Der 6. Juni 2024 präsentiert sich mit 30°C und leicht bewölktem Himmel, während die Temperaturen am 7. Juni 2024 mit 31°C unter überwiegend bedecktem Himmel sogar noch ein wenig höher klettern. Der Wind weht weiterhin leicht mit 5-6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit fällt, was dazu beiträgt, dass die Wärme als angenehm empfunden wird.

Auf milden Regen folgt die Abkühlung

Am 8. Juni erreicht die Hitze mit 32°C ihren vorläufigen Höhepunkt. Doch halten Sie Ihren Regenschirm bereit – am 9. Juni ziehen mit leichtem Regen die ersten nassen Tröpfchen ein, die für eine willkommene Abkühlung auf 29°C sorgen. Die darauf folgenden Tage bis zum 12. Juni weisen mit leichtem Regen und Temperaturen zwischen 26°C und 22°C eine weitere Abkühlung auf. Dies könnte die perfekte Zeit sein, Campanet in seinem grünen, blühenden Glanz zu erleben.

Der perfekte Zeitpunkt, um Campanet zu besuchen

Mit Sonnenaufgängen ab 4:19 Uhr und Sonnenuntergängen bis 19:16 Uhr sind lange Tage mit viel Tageslicht garantiert, ideal, um die Schönheit Campanets voll auszukosten. Ob Sie durch die malerischen Gässchen schlendern oder die ländliche Umgebung erkunden – das Wetter spielt mit.

