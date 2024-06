Bunyola Wetterprognose: Sonnige und warme Tage gefolgt von leichtem Regen (5.6.2024)

Wetteraussichten für Bunyola: Sonnige Trends mit leichtem Temperaturrückgang

Die malerische Ortschaft Bunyola auf Mallorca präsentiert sich mit einer vielversprechenden Wetterprognose für die nächsten Tage. Die Einwohner und Besucher dürfen sich auf eine Serie von sonnigen und warmen Tagen freuen, bevor die Temperaturen leicht sinken und ein wenig Regen einsetzt.

Herrliches Wetter und milde Brisen ab dem 5. Juni 2024

Am Mittwoch, den 5. Juni, genießt Bunyola einen strahlend klaren Himmel bei angenehmen 24 Grad Celsius. Ein leichter Wind von 3 km/h wird die Luft frisch halten, während die Luftfeuchtigkeit bei 42% liegt, was ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bietet.

Temperaturen steigen leicht an, Wolkenbildung ab dem 6. Juni

Die darauf folgenden Tage, beginnend mit dem Donnerstag, dem 6. Juni, hält das Wetter in Bunyola weiterhin angenehme Überraschungen bereit. Mit 28 Grad und einer Lockerung der wolkenlosen Skyline auf teilweise bewölkt, bleibt es trocken und perfekt für den Besuch der landschaftlichen Höhepunkte der Region.

Ausblick für das Wochenende und die darauffolgenden Tage

Das Wochenendwetter zeigt sich mit leicht überdachten Verhältnissen, was noch immer gute Voraussetzungen für Ausflüge ins Freie darstellt. Temperaturen pendeln sich um die 28-29 Grad ein, bevor am Montag ein gemäßigtes Absinken auf 25 Grad zu erwarten ist. Zum Start in die neue Woche, am Dienstag, dem 11. Juni, ist schließlich leichter Regen vorhergesagt, was die Temperaturen auf 19 Grad sinken lässt.

Die darauffolgenden Tage versprechen eine Rückkehr zu überwiegend bedecktem Himmel bei 22 Grad, ideales Wetter, um die natürliche Schönheit Bunyolas in aller Ruhe zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:27:47. +++