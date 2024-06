Das Wetter in Binissalem vom 5. Juni bis 12. Juni 2024: Sonnenschein, leichte Regenschauer und Temperaturentrends (5.6.2024)

Wettervorhersage für Binissalem - Ihre Wochenübersicht

Willkommen bei Ihrer umfassenden Wettervorhersage für Binissalem, wo wir Ihnen alle wesentlichen Informationen über das Wetter in der pittoresken Gemeinde im Herzen Mallorcas für die kommenden sieben Tage bereitstellen. Lassen Sie uns einen genauen Blick auf Temperaturtrends, Wetterbedingungen und alles werfen, was Sie für die Planung Ihrer Woche wissen müssen.

Perfektes Urlaubswetter: Sonniger Start in die Woche

Perfektes Urlaubswetter: Sonniger Start in die Woche Die Woche beginnt am Mittwoch, dem 5. Juni 2024, mit herrlichem Sonnenschein und einer Höchsttemperatur von 28 °C. Der Tag verspricht klarer Himmel und eine schwach bewegte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 31%, und mit einem Luftdruck von 1018 hPa können Sie unbeschwert in einen neuen Tag starten. Freuen Sie sich auf einen eindrucksvollen Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und einen langen Tag, denn die Sonne verabschiedet sich nicht vor 19:13 Uhr.

Steigende Temperaturen mit leichter Bewölkung

Steigende Temperaturen mit leichter Bewölkung Am Donnerstag, den 6. Juni, erleben Sie eine leichte Zunahme der Temperatur - es werden bis zu 32 °C erwartet. Der Tag wird von teilweise bewölktem Himmel dominiert, aber die Sonne findet ihren Weg zu Ihnen durch die Wolken. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 4 km/h sehr moderat und macht den Tag neben der relativen Trockenheit mit nur 21% Luftfeuchtigkeit ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Beständiges Wetter hält an

Beständiges Wetter hält an Vom 7. bis 8. Juni bleibt das Thermometer stabil bei 32 °C, während der Himmel meist bedeckt ist. Trotz der wolkenreichen Aussicht bestehen geringe Chancen auf Niederschlag, so dass Sie Ihre Unternehmungen im Freien fortführen können. Die Luftfeuchtigkeit nimmt tendenziell zu, bleibt aber mit 18% am 7. Juni und 34% am 8. Juni noch in einem komfortablen Bereich. Beachten Sie jedoch, dass der atmosphärische Druck am 8. Juni auf 1007 hPa sinkt, was auf eine Wetteränderung hinweisen könnte.

Leichte Erfrischung: Regen zieht auf

Leichte Erfrischung: Regen zieht auf Am 9. und 11. Juni erwartet Binissalem leichter Regen, was eine angenehme Abkühlung von den vorangegangenen heißen Tagen mit sich bringt. Die Temperaturen sinken leicht auf 30 °C am 9. und weiter auf 22 °C am 11. Juni, was eine deutliche Erleichterung für alle bringt, die eine Pause von der sommerlichen Hitze wünschen. Der Regen wird nicht zu stark ausfallen und die relative Luftfeuchtigkeit klettert auf 73% am 11. Juni, was zu einer erfrischenden Atmosphäre führt.

Comeback der Sonne mit milden Temperaturen

Comeback der Sonne mit milden Temperaturen Der 10. und 12. Juni bieten eine angenehme Mischung aus Sonne und Wolken mit leichter Regenneigung. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um 24 °C am 12. Juni. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 41% am 10. und 44% am 12. Juni genießen Sie mollige Abkühlungen, während ein leichter Wind für Frische sorgt. Diese Tage eignen sich hervorragend, um die schönen Ecken von Binissalem zu entdecken. Der Wind hält sich weiterhin zurück, sodass Sie eine entspannte Zeit im Freien verbringen können.

Zusammenfassend können Sie eine Woche erwarten, die von strahlendem Sonnenschein zu Beginn, über gemäßigte Temperaturen in der Mitte, bis hin zu erfrischenden regnerischen Tagen zum Ende der Woche reicht. Vergessen Sie nicht Ihren Sonnenschutz an den sonnigen Tagen und halten Sie für die regnerischen Tage eine Jacke bereit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:26:33. +++