Ihr 7-Tage-Wettertrend für Santanyí: Sonne, Wolken und leichter Regen – was Mallorcas Himmel bereithält (5.6.2024)

Wettervorhersage für Santanyí: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Schauern

Das malerische Santanyí auf Mallorca empfängt seine Besucher und Einheimische mit vielfältigen Wetteraussichten für die kommende Woche. Von klarem Himmel, über bedeckte Tage bis hin zu erfrischenden Regenschauern – Santanyí hält für jeden etwas bereit. Unser 7-Tage-Wettertrend spiegelt die Dynamik der Inselwetterlage perfekt wider.

Beginn der Woche: Sonnenverwöhnt und Angenehm Warm

Am Mittwoch, den 5. Juni 2024, begrüßt Santanyí Sie mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen von 23°C. Ein leichtes Lüftchen mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h bietet die perfekte Brise für Ihren Urlaubstag. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%, was ein angenehmes Klima ohne starke Schwüle verspricht.

Der Donnerstag zeigt sich ebenfalls von seiner freundlichen Seite – trotz überwiegend bewölktem Himmel steigen die Temperaturen auf 24°C. Die Luftfeuchtigkeit bleibt stabil bei 57%, und der Wind hält sich weiterhin zurück.

Wochenmitte: Leichter Temperaturanstieg und Frische Brise

Ein leichter Anstieg auf 25°C erwartet Sie am Freitag, allerdings bei weiterhin bedecktem Himmel. Der Wind frischt etwas auf und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 9 km/h. Die Luftfeuchtigkeit nimmt geringfügig zu auf 59%, und der Luftdruck zeigt erste Tendenzen eines kommenden Wechsels an.

Am Samstag bleiben die Temperaturen beständig bei 24°C, aber die Luftfeuchtigkeit springt auf 71%, und der Luftdruck beginnt zu fallen – mögliche Vorboten für die bevorstehenden Regenschauern am Wochenende.

Das bevorstehende Wochenende: Wechselhafter Himmel und milde Temperaturen

Der Sonntag verwöhnt die Insel mit 26°C unter lockerer Bewölkung, während der Wind konstant mit 8 km/h weht. Genießen Sie diesen Tag unter freiem Himmel, bevor am Montag vereinzelt Wolkenfelder für Abwechslung sorgen und die Temperaturen leicht auf 23°C abfallen.

Der 11. Juni sowie der darauffolgende Dienstag bringen schließlich etwas Regen nach Santanyí. Bei leichtem Niederschlag und Temperaturen um die 22-23°C können Sie die erfrischende Seite Mallorcas kennenlernen. Die Luftfeuchtigkeit hält sich angenehm, und der Wind sorgt für angenehme Abkühlung.

Das alles in allem gemischte Wetter bietet ideale Bedingungen, um Santanyí in all seinen Facetten kennenzulernen – sei es während eines Bummels durch die Stadt, einer Wanderung in der Natur oder einem entspannten Tag am Strand. Lassen Sie sich die Vielfalt an Wettererlebnissen auf Mallorca nicht entgehen!

