Perfektes Wetter in Banyalbufar: Sonnenschein und milde Brisen vom 5. bis 12. Juni 2024 (5.6.2024)

Das Wetter in Banyalbufar - Sonniger Start in den Juni

Der malerische Ort Banyalbufar auf Mallorca begrüßt seine Besucher und Einwohner mit einem perfekten Start in den Sommer. Strahlender Sonnenschein, eine leichte Brise und ideale Temperaturen sorgen für die perfekte Urlaubsstimmung. Hier ist ein detaillierter Blick auf das Wetter für die Woche vom 5. bis 12. Juni 2024.

Lichtdurchflutete Tage und angenehme Nächte

Am Mittwoch, den 5. Juni 2024, begeistert Banyalbufar mit einem klaren Himmel und angenehmen 24°C. Die milde Brise von gerade einmal 4 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 56% versprechen einen äußerst angenehmen Tag, während der Luftdruck bei stabilen 1018 hPa liegt.

Der darauffolgende Donnerstag ist fast genauso bezaubernd mit leichten Wolkenformationen, die über den Ort streifen und das Thermometer auf 26°C klettern lassen. Bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 50% ist für Erfrischung gesorgt.

Freitag, der 7. Juni 2024, setzt diese angenehme Reihe mit gebrochenen Wolken fort und einer kleinen Steigerung auf 27°C. Ein leichter Wind mit 6 km/h sorgt für die perfekte Balance zwischen Sonnenschein und frischer Brise.

Zunehmende Bewölkung - dennoch weiterhin mildes Wetter

Am Samstag werden die Bewohner und Gäste von Banyalbufar von bedeckten Himmel begrüßt, wobei die Temperaturen angenehme 25°C erreichen. Hierbei könnte der Wind mit 7 km/h etwas spürbarer werden und für eine willkommene Abkühlung an der Küste sorgen.

Sonntag und Montag präsentieren sich mit verstreuten Wolken, wobei das Thermometer weiterhin sommerliche 23°C und 24°C anzeigt – eine ideale Gelegenheit für entspannte Außenaktivitäten.

Niederschlag in Sicht - doch keine Sorge, es bleibt angenehm

Auch wenn die Woche mit leichtem Regen am Dienstag, den 11. Juni 2024, beginnt und die Temperaturen auf 20°C zurückgehen, bleibt das Wetter in Banyalbufar weiterhin freundlich. Ein perfekter Tag, um es sich vielleicht in einem der lokalen Cafés gemütlich zu machen und die Atmosphäre zu genießen.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der Mittwoch, der 12. Juni 2024, mit gebrochenen Wolken, einer angenehmen Temperatur von 23°C und einer erholsamen Brise. Perfekte Bedingungen, um die zahlreichen Sehenswürdigkeiten in und um Banyalbufar zu erkunden.

