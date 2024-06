Sonne pur und milde Brisen: Das traumhafte Wetter in Petra auf Mallorca vom 5. bis 12. Juni 2024 (5.6.2024)

Sommerliche Vorfreude: Eine Woche voller Sonnenschein in Petra, Mallorca

Wenn Sie in der kommenden Woche Sonne tanken möchten, dann ist Petra auf Mallorca der Ort, den Sie suchen. Mit einer erwarteten Temperatur von 29 bis 30 Grad Celsius, klarer Sicht und einem meist wolkenlosen Himmel, legt die Vorhersage nahe, dass die zweite Juniwoche die perfekte Zeit ist, um das schöne Wetter und die ruhigen Winde von Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Strahlender Himmel und sanfte Brise - optimales Urlaubswetter

Am Mittwoch, den 5. Juni 2024 beginnt die Woche mit einem klaren, sonnigen Himmel und angenehmen 29°C. Die Luftfeuchtigkeit beträgt geringe 19%, zusammen mit einem sanften Wind von 5 km/h. Die Sonne begrüßt Petra um 2:36 Uhr am Morgen und verabschiedet sich um 16:37 Uhr am Abend.

Der Donnerstag, 6. Juni, verwöhnt uns mit einer maximalen Temperatur von 30°C, einem weiteren Tag mit wolkenlosem Himmel und einer sogar noch niedrigeren Luftfeuchtigkeit von 14%, was zu einem noch angenehmeren Gefühl führt. Der Wind bleibt unaufdringlich bei gleichen Verhältnissen.

Während des Wochenendes, vor allem am Samstag, 8. Juni, und Sonntag, 9. Juni, bleibt es sonnig mit Temperaturen, die um die 29°C bzw. 28°C schwanken. Die Luft ist etwas feuchter, bleibt aber mit 16% bzw. 21% noch immer sehr angenehm. Die Winde werden ein wenig lebhafter, bleiben aber mit 10 km/h und 9 km/h sanft.

Die Wetteraussichten für die nächste Woche

Zum Start in die neue Woche, speziell am Montag, 10. Juni, sinkt die Temperatur leicht auf 26°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 25%, was immer noch eine beträchtlich trockene Atmosphäre verspricht. Es ist ein ruhiger Tag mit nur leichter Brise.

In der Mitte der Woche klettert das Thermometer dann aber wieder und erreicht am Mittwoch, 12. Juni, wieder satte 30°C bei weiterhin klarem Himmel und einer behaglichen Windgeschwindigkeit von 6 km/h. Luftfeuchtigkeit und Luftdruck sind auch hier wieder ideale Begleiter für jegliche Aktivitäten im Freien.

Ob Sie die idyllische Umgebung von Petra zu Fuß erkunden oder das warme Klima auf einer Terrasse genießen wollen, die Wetterprognose für die erste Hälfte des Juni verspricht perfekte Bedingungen für Ihre Pläne. Vergessen Sie nicht, sich ausreichend zu schützen, denn die UV-Strahlung kann trotz der angenehmen Bedingungen stark sein.

Klimatischer Ausklang in Petra

Es handelt sich zweifelsohne um eine großartige Zeit für Urlauber und Einheimische gleichermaßen, um das Beste aus den langen Tagen und milden Nächten zu machen. Mit Temperaturen, die konstant um die 30 Grad liegen und der trockenen Luft, bietet Petra ein echtes kleines Paradies für alle Sonnenhungrigen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:45:31. +++