Sonne und Wolken im Wechselspiel: Die Wettervorhersage für Sineu vom 5. bis 12. Juni 2024 (5.6.2024)

Wetteraussichten für Sineu: Eine Woche voller Überraschungen

In der malerischen Gemeinde Sineu erwartet die Einwohner und Besucher eine facettenreiche Wetterwoche. Beginnend mit einem strahlenden Mittwoch, den 5. Juni, bis zum darauf folgenden Mittwoch, bietet der meteorologische Trend alles von klarem Himmel bis hin zu leichten Regenschauern. Lesen Sie weiter, um genau zu erfahren, wann Sie Ihren Sonnenschutz benötigen oder wann es besser ist, den Regenschirm nicht zu vergessen.

Klare Verhältnisse und Sommerwärme zum Wochenstart

Am Mittwoch, dem 5. Juni 2024 werden warme 28°C erreicht und ein klarer Himmel wird über Sineu im Herzen Mallorcas herrschen. Mit einer sanften Brise von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 29% lädt das Wetter zum Genießen im Freien ein. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und klingt mit einem späten Sonnenuntergang um 19:12 Uhr aus.

Wolkendecke und anhaltende Wärme in Sicht

Der Donnerstag und Freitag präsentieren sich mit überwiegend bedecktem Himmel, doch die Temperaturen bleiben hoch, mit Höchstwerten um die 31°C. Der Wind weht weiterhin moderat mit 5 bis 6 km/h. Sonnenschutz bleibt also weiterhin ein Muss für alle, die das mallorquinische Freiluftleben genießen möchten.

Die Wettertendenz bis zum Wochenende

Der Samstag lässt die Quecksilbersäule noch einmal auf 32°C klettern, allerdings deutet sich mit einem leicht erhöhten Luftdruck von 1007 hPa und einer höheren Luftfeuchtigkeit von 35% eine Wetteränderung an. Darauf folgt ein Sonntag, an dem leichte Regenschauer für eine Abkühlung auf 30°C sorgen. Ein schöner Tag, um die Natur Mallorcas auch einmal in ihrem befeuchteten Zustand zu erleben.

Ausklang der Wetterwoche mit kühleren Tönen

Zum Ausgang der Woche passt Sineu den Temperaturmodus an: Montag und Dienstag werden von leichten Regenschauern begleitet, die Temperaturen sinken auf angenehme 23°C. Diese kühlere Witterung eignet sich perfekt, um Mallorcas Kulturangebot indoor zu erkunden oder die Gastronomie der Insel zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:54:26. +++