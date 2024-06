Sonnenschein und vereinzelte Wolken in Portocolom: Ihr 7-Tage-Wetterbericht (5.6.2024)

Das Wetter in Portocolom vom 5. bis 12. Juni 2024

Die malerische Küstenstadt Portocolom an der Ostküste Mallorcas zeigt sich in den nächsten sieben Tagen von einer angenehm sommerlichen Seite. Mit Temperaturspitzen von bis zu 28 Grad Celsius und einer leichten Brise können Einwohner und Besucher die idyllische Umgebung in vollen Zügen genießen. Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für die Woche vom 5. bis 12. Juni 2024.

Frühsommerliche Wärme und Sonnenschein

Der 5. Juni beginnt mit einem klaren Himmel und einer sanften Brise. Die Temperaturen liegen angenehm bei 23 Grad Celsius, ideal für einen Spaziergang entlang des Hafens oder einen entspannten Tag am Strand. Dieses Wetter setzt sich nahtlos am 6. Juni fort, nur dass etwas mehr Wolken die Sonne begleiten.

Temperaturen im Aufwärtstrend

Mit dem 7. Juni steigern sich die Temperaturen leicht auf 24 Grad, was auf eine wolkigere Wetterlage hindeutet. Dennoch bleibt es warm und die Aufenthalte im Freien gestalten sich weiterhin angenehm. Das Thermometer klettert dann am 8. Juni auf 25 Grad, während die Sonne hinter den überwiegend bewölkten Himmel spielt.

Höhepunkt der Woche

Am 9. Juni erreicht das Wetter in Portocolom seinen Höhepunkt mit sommerlichen 28 Grad und einer idealen Luftfeuchtigkeit von 50%. Genießen Sie diesen Tag unter leicht bewölktem Himmel und machen Sie das Beste aus den langen, sonnigen Stunden!

Ein leichter Kühleinbruch

Zum Ende der Woche hin, lässt dann ein erfrischender Kühleinbruch die Temperaturen auf 22 Grad fallen, was durch vereinzelte Wolkenfelder belebt wird. Der 10. und 11. Juni werden von leichten Regenschauern begleitet sein, also denken Sie daran, einen Schirm mitzunehmen, falls Sie Unternehmungen im Freien planen.

Stabile Wetterbedingungen zum Wochenabschluss

Am 12. Juni wiederum, stabilisiert sich das Wetter erneut, und wir können bei gleichen Temperaturen einen teilweise sonnigen Tag mit nur leichten Regenfällen erwarten. Die Sonne zeigt sich zum Sonnenaufgang um 4:19 Uhr und weicht erst um 19:14 Uhr dem Abendrot.

