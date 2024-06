Sonnige Aussichten und milde Abende: Das Wetter in Deià vom 5. bis 12. Juni 2024 (5.6.2024)

Ein Blick auf das herrliche Sommerwetter in Deià

Deià bietet in der kommenden Woche, vom 05.06.2024 bis zum 12.06.2024, überwiegend sonnige Tage und milde Abende – typisch für das zauberhafte Klima auf Mallorca im Sommer. Die Vorhersage verspricht ideale Bedingungen, um die zahlreichen Freiluftaktivitäten der Region zu genießen oder einfach nur am Strand zu entspannen. Erfahren Sie hier alles über das bevorstehende Wetter in Deià und planen Sie Ihre Tage unter der Mittelmeersonne.

Wochenübersicht: Sonne satt mit gelegentlicher Bewölkung

Die kommende Woche beginnt am Mittwoch, den 5. Juni, mit Höchsttemperaturen von 26°C und einem makellos klaren Himmel. Dieser perfekte Sommerstart wird begleitet von einem sanften Wind mit nur 3 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 46%.

Am Donnerstag, den 6. Juni, steigen die Temperaturen weiter auf 29°C, während der Himmel sich mit einzelnen Wolkenfeldern bedeckt. Die angenehme Brise windet sich weiterhin durch die Gassen von Deià, angereichert mit der typisch frischen Meeresluft.

Der Freitag begrüßt uns mit einem weiteren Anstieg auf 30°C und einer Pose von Wolken am Himmel. Ein leichter Anstieg der Windstärke auf 5 km/h sorgt für eine bezaubernde Abkühlung durch die Gipfel des Tramuntana-Gebirges.

Während es Samstag auf eine Temperatur von 29°C bei überwiegend bedecktem Himmel bleiben wird, bläst der Wind nun stärker mit 6 km/h, und die Feuchtigkeit klettert auf 55%.

An den darauffolgenden Tagen – Sonntag und Montag – bieten 26°C und 27°C mit einem leicht windigen und partiell bewölkten Himmel ideale Bedingungen, um die Terrassen-Cafés und die spätnachmittägliche Melodie der Natur zu erleben.

Die Woche schließt am Dienstag, den 11. Juni, mit einem kleinen Wetterumbruch: Wir erwarten leicht bewölkten Himmel und etwas Regen bei 20°C. Doch bereits am Mittwoch klettert das Thermometer wieder auf 24°C, begleitet von zerteilter Bewölkung und einem stabilen, leichten Wind.

Fazit: Das ideale Wetter für Urlaub in Deià

Mit dieser angenehm abwechslungsreichen Wetterlage positioniert sich Deià als perfektes Ferienziel für alle Urlauber und Einheimischen gleichermaßen. Der charmante Ort auf Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite – ganz gleich, ob Sie durch die malerischen Gassen schlendern, in den Cafés das Dorfleben beobachten oder in der beeindruckenden Natur entspannen möchten.

