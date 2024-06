Sonnige Aussichten und vereinzelte Schauer: Das Wetter in Felanitx vom 5. Jun. bis 12. Jun. 2024 (5.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Felanitx

Die Stadt Felanitx auf der malerischen Insel Mallorca kann sich in der ersten Juniwoche auf herrlich sommerliches Wetter freuen. Mit Temperaturen, die durchgängig über 20 Grad Celsius liegen, steht den Bewohnern und Besuchern eine angenehm warme Zeit bevor.

Sonne satt und mildes Lüftchen ab dem 5. Juni 2024

Zu Beginn der Wetterprognose vom 5. Juni 2024 zeigt sich das Wetter in Felanitx von seiner besten Seite: Ein nahezu klarer Himmel und 25 Grad laden zum Verweilen im Freien ein. Der Wind bleibt mit 5 km/h angenehm zurückhaltend, während die Luftfeuchtigkeit bei 46% liegt. Der perfekte Tag, um das Outdoor-Leben auf Mallorca zu genießen.

Zarte Wolken am Horizont: Das Wetter am 6. und 7. Juni

An den darauf folgenden Tagen, dem 6. und 7. Juni, verabschiedet sich der komplett klare Himmel, macht aber nur leicht bewölkten Verhältnissen Platz mit weiterhin hochsommerlichen 27 Grad Celsius. Die Wolken können der Urlaubslaune keinen Abbruch tun, denn der fehlende Regen und die sanfte Brise versprechen weiterhin ideale Bedingungen für sämtliche Aktivitäten an der frischen Luft.

Temperaturhöhepunkt und erhöhte Luftfeuchtigkeit ab dem 8. Juni

Das Wetter in Felanitx bleibt uns beständig gewogen und schenkt uns um den 8. Juni den vorläufigen Temperaturhöchststand von 28 Grad. Die Luftfeuchtigkeit steigt dabei auf 52% und könnte für ein etwas schwüleres Gefühl sorgen, während der Wind mit 7 km/h weiterhin leicht weht.

Leichte Abkühlung und erste Regentropfen

Mit Beginn der zweiten Wochenhälfte kündigt sich eine leichte Abkühlung an. Die Temperaturen fallen auf 25 Grad am 10. Juni und auf 23 Grad bei leichtem Regen am 11. und 12. Juni. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit könnte für ein paar spröde Schauer sorgen und somit eine kleine Erfrischung von der sommerlichen Hitze bieten.

FelanitxFelanitx, bekannt für seine wunderschönen Landschaften und charmanten Altstadtgassen, zeigt sich wettertechnisch von einer sehr angenehmen Seite und lädt Einheimische wie Touristen gleichermaßen zu vielfältigen Unternehmungen ein. Ob beim Bummel durch die Gassen, beim Genießen lokaler Spezialitäten in den Cafés und Restaurants oder bei einer Wanderung durch die Natur - das Wetter spielt mit.

Kurzzusammenfassung des Wetters in Felanitx vom 5. bis 12. Juni 2024: Sonnenschein, leichte Bewölkung, sommerliche Temperaturen und zum Abschluss eine erfrischende Regendusche. Ein Wetter, das kaum Wünsc

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:35:49. +++