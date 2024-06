Sonniges und erhitztes Costitx: Sieben-Tage-Wetterprognose für Ihren Aufenthalt auf Mallorca (5.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Costitx begrüßt den Juni mit mediterranem Charme

Mit dem Beginn der ersten sommerlichen Juniwoche präsentiert sich CostitxCostitx von seiner strahlendsten Seite. Die Bewohner und Besucher dürfen sich auf einen echten Vorgeschmack des Hochsommers freuen. Währen wir den Blick auf den klaren Himmel und die malende Lichter der frühsommerlichen Abenddämmerung genießen, bietet Ihnen Mallorca in seiner ganzen Pracht ideale Bedingungen für nahezu jede Freiluftaktivität.

Wetter Highlights: Klarer Himmel und hohe Temperaturen auf Mallorca

Die Woche in Costitx beginnt am 5. Juni 2024 mit perfekten Sommertemperaturen von 29 °C unter einem ungetrübten, klaren Himmel. Mit einer erfrischenden Brise von gerade einmal 7 km/h und einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 28% verspricht dieser Tag, ein echtes Highlight für Sonnenanbeter und Freizeitaktivisten zu werden.

Die Überlegenheit des Sonnenscheins hält weiterhin an, mit leichter Bewölkung am 6. und 7. Juni, wobei das Thermometer gemütliche 32 °C erreicht. Der Wind bleibt behutsam um 5 km/h und fügt sich nahtlos in das Bild eines entspannten, freundlichen Frühsommerwetters ein.

Sommerliche Kontinuität: Gleichbleibend warme Tage voraus

Im Takt der sommerlichen Symphonie erreichen wir den 8. Juni mit einer beeindruckenden Spitze von 33 °C bei weiterhin bedecktem Himmel. Mögliche Unstimmigkeiten in der Luftfeuchtigkeit sollten Sie keineswegs veranlassen, Ihre Pläne zu ändern, denn diese liegt immer noch bei angenehmen 33%.

Der 9. Juni zeigt sich etwas launischer mit leichten Regenfällen, jedoch hält sich die Temperatur bei milden 31 °C. Der dezente Wind von 4 km/h sorgt für eine angenehme Abkühlung und lädt zu gemütlichen Spaziergängen und entspannten Cafésitzungen ein. Am 10. und 11. Juni kann man eine Abkühlung auf 28 °C, bzw. 23 °C und weitere sanfte Regenschauer erwarten.

Wir beschließen unsere Sieben-Tage-Prognose mit einem hoffnungsvollen Ausblick auf den 12. Juni, an dem sich das Wetter einkriegt und uns bei 24 °C und leichtem Regen mild lächelnd in den neuen Tag begleitet.

Costitx: Auch bei Regen immer eine Reise wert

Trotz der vorübergehenden Regenschauer besticht Costitx weiterhin mit seinem milden Klima, seinen charmanten Gassen und den einladenden Plätzen, die zum Verweilen einladen. Das reiche kulturelle Angebot und die sprühende Lebensfreude der Mallorquiner machen jeden Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis, ganz gleich, welches Wetter die Natur für uns bereithält.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:32:18. +++