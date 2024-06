Strahlende Sonne und milde Brisen: Das Wetter in Marratxí vom 5. Juni bis 12. Juni 2024 (5.6.2024)

Das Wetter-Highlight der Woche in Marratxí: Sonnenschein und Sommerbrise

Die Bewohner und Gäste von Marratxí können sich in den kommenden Tagen auf eine Welle sommerlicher Temperaturen und angenehm klares Wetter freuen. Mit Starttemperaturen von 26°C am 5. Juni kündigt sich eine ausgezeichnete Woche für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien an.

Perfekte Bedingungen für Aktivitäten unter freiem Himmel

Ein strahlend blauer Himmel und sanfte Windgeschwindigkeiten von nur 4 km/h bilden den perfekten Rahmen für einen Besuch der malerischen Landschaften Mallorcas. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 41% und dem Luftdruck auf stabilen 1019 hPa steht einem entspannten Tag nichts im Wege.

Die Sonne begrüßt Marratxí am 5. Juni bereits um 4:22 Uhr und verabschiedet sich nach einem langen Tag um 19:13 Uhr mit einem traumhaften Sonnenuntergang.

Aufwärtstrend führt zu Sommertemperaturen

Am 6. Juni beobachten wir eine leichte Bewölkung, die die Spitzenwerte auf heitere 30°C hochtreibt. Trotz der wolkigen Aussichten bleibt der Wind gelassen und die Luftfeuchtigkeit bei überaus angenehmen 29%.

Spitzenwerte und leichter Abkühlungsregen

Der 7. Juni setzt den Trend mit 32°C und überzogenen Wolken fort, bevor das Thermometer am 8. Juni wieder auf angenehme 29°C sinkt, begleitet von einem mäßigen Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 50%.

Über das Wochenende bleibt es mit leichtem Regen und generell mehr Wolken etwas wechselhafter, was für eine willkommene Abkühlung und eine Entspannung der sommerlichen Hitze auf bis zu 23°C am 11. Juni sorgt. Der 12. Juni bringt weiteren leichten Regenfall, hält das Thermometer jedoch bei wohligen 25°C, eine ideale Voraussetzung für gemütliche Café-Besuche oder entspannte Spaziergänge.

Wettervorhersagen im Überblick:

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:42:32. +++