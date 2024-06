Traumhaftes Wetter in Calvià: 7-Tage-Prognose für ungetrübten Urlaubsgenuss auf Mallorca (5.6.2024)

Die Sonne lädt ein: Wettervorhersage für Calvià vom 5. Juni bis 12. Juni 2024

Calvià, die malerische Gemeinde auf Mallorca, bietet ihren Besuchern in der ersten Juniwoche des Jahres 2024 ideale Bedingungen für nahezu jede Freizeitaktivität unter der Sonne. Die 7-Tage-Wetterprognose verspricht viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen – perfekt für Strandbesuche, Spaziergänge und Erkundungstouren. Hier ist ein detaillierter Überblick über das erwartete Wetter in Calvià.

Klare Himmel und sommerliche Wärme zum Wochenstart

Am Mittwoch, 5. Juni 2024, beginnt die Woche für Sonnenanbeter hervorragend: Mit max. 23°C und klarem Himmel zeigt sich Calvià von seiner besten Seite. Ein leichter Wind von nur 4 km/h und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 56% schaffen beste Bedingungen für einen entspannten Tag im Freien. Sonnenaufgang und -untergang zeichnen um 04:23 Uhr bzw. 19:14 Uhr einen langen Tag vor.

Mallorca-Idylle unter einer Decke leichter Wolken

Der folgende Tag, Donnerstag, 6. Juni 2024, begrüßt die Bewohner und Gäste von Calvià mit einer leichten Bewölkung bei Höchsttemperaturen von 25°C. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit etwas sinkt auf 51%, was das Wohlbefinden steigert.

Temperaturhöhepunkt mit zunehmender Bewölkung in der Wochenmitte

Das Thermometer klettert am Freitag, 7. Juni 2024 auf sommerliche 29°C, begleitet von einem etwas kräftigeren Wind von 8 km/h und überraschend niedriger Luftfeuchtigkeit von 38%, was das Sonnenbaden am strandreichen Küstenabschnitt Calviàs zu einem Muss macht. Der Himmel ist zwar überwiegend bewölkt, doch die Temperaturen laden nach wie vor dazu ein, das Freiluftangebot umfassend zu nutzen.

Abkühlung und erhöhte Luftfeuchtigkeit gegen Wochenende

Das Wochenende nähert sich mit leicht sinkenden Temperaturen und zunehmender Bewölkung an. Am Samstag, 8. Juni, und am Sonntag, 9. Juni, sind Tagestemperaturen von 25°C bzw. 24°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 69% bzw. 62% zu erwarten. Entspannte Böen von 6-5 km/h und ideale Bedingungen für ausgedehnte Wanderungen durch die malerischen Landschaften der Insel. Der Luftdruck sinkt jedoch leicht auf 1008 hPa, Veränderungen könnten bevorstehen.

Beginn einer neuen Woche mit unbeständigen Aussichten

Zu Beginn der neuen Woche, ab dem 10. Juni 2024, hält das gemischte Wetter mit 25°C und auffälliger Bewölkung und Windstärken um 5 km/h weiterhin an. Diese leicht wechselhaften Bedingungen gehen mit einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 63% und einem leicht ansteigenden Luftdruck auf 1011 hPa einher. Kühlere Luftempfindungen könnten vor allem abends und nachts auftreten.

Mallorca im Regen – Ein seltenes Bild zum Wocheabschluss

Zum Ende der Prognoseperiode hin, zum 11. und 12. Juni, zeigt sich das Wetter in Calvià mit leichtem Regen bei 21°C, was zur Frische der Air beitragen wird. Der Wind frischt auf 8 km/h auf und sorgt für etwas Bewegung, während die Luftfeuchtigkeit auf 70% ansteigt bzw. auf 51% wieder nachlässt. Die Sonne wird von dichten Wolken verdeckt sein, was dennoch den Charme und die Schönheit von Calvià in einem anderen Licht zeigt.

