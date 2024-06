Wetter Estellencs: 7-Tage-Prognose - Sonnige Tage und vereinzelte Regenschauer (5.6.2024)

Erfrischende Sommertage in Estellencs: Wettervorhersage vom 5. bis 12. Juni 2024

EstellencsEstellencs, eines der pittoresken Dörfer Mallorcas, kann sich auf eine Woche mit meist angenehmen Temperaturen und einer Mischung aus Sonnenschein und gelegentlichen Bewölkungsphasen einstellen. Hier finden Sie alle Details zur Wetterlage in Estellencs für die bevorstehende Woche, die reich an angenehmen meteorologischen Bedingungen ist und zu verschiedenen Outdoor-Aktivitäten einlädt.

Mit angenehmen Temperaturen in den Juni starten

Am Mittwoch, den 5. Juni 2024, erwartet die Besucher und Einwohner von Estellencs ein Tag unter strahlendem Himmel. Mit einer Höchsttemperatur von 23°C und einer sanften Brise von nur 4 km/h, welche die Luft frisch halten wird, bietet sich ein perfekter Tag für Strandbesuche oder Wanderungen in der umliegenden Natur. Der Feuchtigkeitgrad von 58% verspricht ein angenehmes Klima, während ein Luftdruck von 1018 hPa stabil ist. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 4:23 Uhr und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 19:14 Uhr.

Leichte Bewölkung, aber weiterhin sonnige Aussichten

Der Donnerstag und Freitag (6. und 7. Juni) bleiben mit leichter Bewölkung warm und einladend. Dies schafft ideale Bedingungen für alle, die das angenehme Mittelmeerklima genießen möchten. Mit Spitzenwerten von 25°C am Donnerstag und bis zu 27°C am Freitag, sollte man den Sonnenschutz nicht vergessen. Trotz der etwas erhöhten Windgeschwindigkeiten bleib es mit 4-6 km/h immer noch angenehm schwach windig. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter leicht, was zu einem erhöhten Komfort beiträgt.

Beginn des Wochenendes mit geschlossener Wolkendecke

Über das Wochenende nimmt die Bewölkung zu, was zu einem überwiegend bedeckten Himmel am Samstag (8. Juni) führt. Trotzdem bleiben die Temperaturen mit 25°C hoch, ändern sich allerdings im Laufe des Tages, wenn die Feuchtigkeit auf 73% s

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:35:03. +++