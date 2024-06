Wetter in Consell, Mallorca: Die 7-Tage-Prognose vom 5. bis 12. Juni 2024 (5.6.2024)

Wetterübersicht für Consell auf Mallorca

ConsellConsell, ein beschaulicher Ort auf der beliebten Baleareninsel Mallorca, kommt in den Genuss sowohl von Sonne als auch sommerlicher Stimmung, wenn man einen Blick auf die Wettervorhersage für die kommende Woche vom 5. Juni bis zum 12. Juni 2024 wirft. Lassen Sie uns zusammen durch den vielversprechenden 7-Tage-Wettertrend für Consell reisen.

Wetteraussichten für Mittwoch, 5. Juni 2024

Ein klarer Himmel läutet die Woche ein und zaubert Postkartenwetter auf die Insel. Mit einer angenehmen Temperatur von 27°C, einer sehr geringen Windgeschwindigkeit von nur 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 33% bietet der Mittwoch ideale Bedingungen für jegliche Freiluftaktivitäten. Der Tag beginnt morgens um 4:21 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet abends um 19:13 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Donnerstag und Freitag - Beginn der hohen Temperaturen

Am Donnerstag, den 6. Juni, steigen die Aussichten ebenso mit den Temperaturen. Mit 32°C unter leicht bewölktem Himmel und weiterhin niedrigem Wind erleben Sie den Hochsommer in seiner schönsten Form. Daran ändert auch der Freitag nichts, der die gleichen Temperaturen anzeigt, allerdings mit einer dichteren Wolkendecke.

Wochenendwetter - Überwiegend bedeckt und leichter Temperaturrückgang

Das Wochenende bringt etwas Abkühlung. Am Samstag, 8. Juni, pendeln sich die Werte bei etwa 31°C ein, jedoch bei steigender Luftfeuchtigkeit und Druck, was auf die bevorstehenden Wetteränderungen hindeutet. Der Sonntag zeigt sich bei 29°C mit aufgelockerter Bewölkung, und am Montag hält das Wetter mit ähnlichen Bedingungen und leicht sinkender Temperatur ein weiteres Mal fest. Dank niedriger Windgeschwindigkeiten bleibt das Empfinden jedoch angenehm.

Start in die neue Woche – Regen bringt Abkühlung

Die neue Woche in Consell bringt eine deutliche Wendung mit sich. Leichter Regen tritt auf und die Temperaturen fallen auf 22°C am Dienstag, 11. Juni. Die Wolken hängen tief und die Luftfeuchtigkeit zeigt sich von ihrer intensiven Seite mit sämtlichen 70%. Ein zartes Aufatmen des Sommers präsentiert sich schließlich am Mittwoch mit leicht ansteigender Temperatur und leichtem Regen.

Fazit der Wettervorhersage für Consell

Zu Beginn sonnig und warm, verläuft die Woche weiterhin großteils trocken mit einem sanften Übergang zu kühleren, feuchteren Tagen. Machen Sie das Beste aus den sonnigen Tagen, bevor sich das Wetter wandelt, und genießen Sie das vielseitige Angebot an Aktivitäten, welche die Insel Mallorca zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:31:38. +++