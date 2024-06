Wetter in Fornalutx Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrise vom 5. bis 12. Juni 2024 (5.6.2024)

Wettertrend für Fornalutx: Sonnenschein und angenehme Brisen

Fornalutx auf der wunderschönen Baleareninsel Mallorca empfängt seine Besucher und Einheimischen mit vielversprechenden Wetterbedingungen. Die ersten Juniwochen lassen die Herzen von Sonnenanbetern höher schlagen und versprechen ideale Bedingungen für sämtliche Freiluftaktivitäten.

Sonnige Aussichten für den Wochenanfang

Am Mittwoch, den 5. Juni 2024, präsentiert sich das Wetter in Fornalutx von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und Sommertemperaturen von etwa 26 Grad Celsius. Der Wind bleibt mit lediglich 3 km/h sanft und das Thermometer klettert auf sommerliche Höhen bei einer Luftfeuchtigkeit von 41 Prozent. Perfekt für einen Ausflug zum Tramuntana-Gebirge oder einen entspannten Tag am Strand.

Leichte Bewölkung, doch weiterhin warm

Die folgenden Tage, Donnerstag (6. Juni) und Freitag (7. Juni), behalten die warme Linie bei, mit Höchsttemperaturen von 29 Grad Celsius. Der Himmel zeigt sich leicht bewölkt, was der Sonne jedoch kaum Einhalt gebietet. Windschwach mit 3 bis 4 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit, sind diese Tage wie gemacht für lange Wanderungen oder Radtouren durch die malerischen Orte Mallorcas.

Temperaturspitze und versteckte Sonne

Der Samstag (8. Juni) markiert das thermische Hoch dieser Woche in Fornalutx mit 30 Grad Celsius unter wolkigem Himmel. Eine höhere Luftfeuchtigkeit von 44 Prozent lässt die Luft etwas schwerer erscheinen, aber der laue Wind sorgt für eine angenehme Refrescada.

Abkühlung und entspannte Tage

Der Sonntag (9. Juni) und Montag (10. Juni) zeigen sich mit 26 Grad Celsius und einer unaufdringlichen Bewölkung von ihrer entspannten Seite. Die perfekte Gelegenheit, um die Seele in einem der Cafés Fornalutx's baumeln zu lassen oder im Schatten der Orangenhaine ein gutes Buch zu genießen.

Milder Regen bringt Erfrischung

Zum Ende der Woche hin, speziell am Dienstag (11. Juni) und Mittwoch (12. Juni), nimmt die Temperatur eine kleine Auszeit und sinkt auf angenehme 19 bis 22 Grad Celsius. Leichter Regen kündigt sich an und lädt die Natur zum Durchatmen ein. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von bis zu 82 Prozent und einer frischen Brise von 6 km/h, sind dies ideale Bedingungen für diejenigen, die der Hitze eine Pause gönnen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:36:30. +++