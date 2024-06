Wetter in Inca: Sonne und Wolken wechseln sich ab – die Wetterprognose für die kommende Woche (05.06.2024 - 12.06.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Inca auf Mallorca

Das Wetter in Inca auf MallorcaInca bietet in den nächsten Tagen alles, was das Herz begehrt: von klarem Himmelsblau über vereinzelte Wolkenformationen bis zu erfrischenden Regentagen. Hier ist für jeden etwas dabei, egal ob Sonnenanbeter oder Freunde der Abkühlung.

Wettertrend für die Woche vom 5. bis 12. Juni 2024

Die meteorologische Woche beginnt in Inca mit einem strahlenden Mittwoch, den 5. Juni 2024. Dabei klettert das Thermometer auf sommerliche 29 Grad Celsius, und der Wind weht mäßig mit gerade einmal 6 km/h. Geringe Luftfeuchtigkeit von 29 % und der Luftdruck von 1018 hPa deuten auf ein angenehmes Wetter hin. Freuen Sie sich auf einen Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und darauf, das Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 19:12 Uhr genießen zu können.

Am Donnerstag, den 6. Juni, ziehen einige Wolken auf, doch mit Temperaturen von 32 Grad Celsius bleibt es weiterhin heiß. Der Wind ist mit 4 km/h sanft. Die relative Feuchte sinkt auf angenehme 22 %.

Der Freitag setzt den Trend mit überzogenen Wolken und 32 Grad Celsius fort, während der Samstag sogar die Spitze mit 33 Grad Celsius erreicht, trotz eines erhöhten Feuchtigkeitsgehalts von 31 %. Der etwas niedrigere Luftdruck von 1007 hPa könnte auf eine bevorstehende Wetteränderung hindeuten.

Der Sonntag überrascht mit leichtem Regen und einer Abkühlung auf 31 Grad. Die darauffolgenden Tage laden mit gemischten Wolkendecken und Temperturen um die 28 Grad zum Verweilen im Freien ein, bevor am Mittwoch, dem 12. Juni, leichter Regen und eine weitere Abkühlung auf 24 Grad Celsius das Wetterbild abrunden.

Tipps und Trends für das perfekte Wettererlebnis

Ganz gleich, ob Sie Ihre Freizeitaktivitäten im Freien planen oder sich auf ein gemütliches Beisammensein bei einem guten Buch einstellen – das Wetter in Inca wird Sie nicht enttäuschen. Vergessen Sie in den nächstens Tagen nicht, ausreichend zu trinken und einen Sonnenschutz zu verwenden. Und für die regnerischen Tage? Packen Sie einen Schirm ein – besser ist es.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:37:03. +++