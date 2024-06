Wetter in Llubí: Sonnige und warme Tage gefolgt von leichtem Regen – Ihre 7-Tage-Prognose (5.6.2024)

Wetteraussichten für Llubí - Eine sonnige Woche mit Regenschauern am Horizont

Die Wetterprognose für Llubí verspricht angenehme und warme Frühsommertage, bevor in der zweiten Wochenhälfte Regenschauer erwartet werden. Hier finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die kommende Woche vom 5. Juni bis zum 12. Juni 2024, damit Sie entsprechend Ihre Aktivitäten in der malerischen Ortschaft auf Mallorca planen können.

Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen zu Wochenbeginn

Starten Sie in eine strahlende Woche in Llubí mit einem klaren Himmel am Mittwoch, den 5. Juni 2024. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei sommerlichen 29 °C, begleitet von einer sanften Brise mit nur 7 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 28 % und einem Luftdruck von 1018 hPa beginnt Ihre Woche angenehm trocken und komfortabel.

Hohe Temperaturen und leichte Bewölkung

Am Donnerstag, den 6. Juni, hebt sich das Thermometer weiter auf 32 °C, wobei sich vereinzelte Wolken am Himmel bemerkbar machen. Auch am Freitag hält sich das warme Wetter mit ebenfalls 32 °C und bedecktem Himmel weiterhin beständig, perfekt für Ausflüge an die Strände Mallorcas.

Sommerliches Highlight mit kleinen Abstrichen am Wochenende

Das Wochenendhighlight bildet der Samstag, am 8. Juni, mit einem Temperaturhoch von 33 °C, allerdings kündigen sich am Sonntag mit leichten Regenschauern bei immer noch angenehmen 31 °C kleine Abstriche in der Wetterlage an. Das ideale Wetter, um die Natur Llubís oder die nahen Dörfer zu erkunden, bevor die Regenschirme zum Einsatz kommen.

Temperaturrückgang und Niederschlag in der neuen Woche

Die neue Woche bringt einen leichten Rückgang der Temperaturen auf 27 °C am Montag, den 10. Juni, und die Wolken mehren sich. Diese Trendwende setzt sich am Dienstag mit 23 °C und weiterem leichten Regen fort. Der Mittwoch rundet die 7-Tage-Prognose mit 24 °C und erneuten Regenschauern ab, was die Landwirtschaft in Llubí sehr begrüßen dürfte. Trotz der sinkenden Temperaturen bleibt das typisch mediterrane Klima erhalten, ideal für entspannte Tage in der mallorquinischen Landschaft.

