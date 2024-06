Wetter in Palma (05.06.24 bis 12.06.24): Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Temperaturtrends

Wettervorhersage für Palma de Mallorca

Strahlender Sonnenschein und warme Tage erwartet die Einwohner und Besucher von Palma de MallorcaPalma in der kommenden Woche. Das Wetter zeigt sich von seiner angenehmen Seite und lädt zu verschiedenen Outdoor-Aktivitäten ein. Hier ist ein genauer Blick auf die täglichen Wetterbedingungen vom 05. Juni bis zum 12. Juni 2024.

Wochenstart mit idyllischem Wetter

Am Mittwoch, den 5. Juni 2024, werden die Menschen in Palma von einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 25°C begrüßt, was perfekte Bedingungen für einen Strandbesuch oder einen Stadtbummel darstellt. Bei einer sanften Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h können Sie die Sonne genießen, die um 4:22 Uhr auf- und um 19:13 Uhr untergeht.

Temperaturanstieg in der Wochenmitte

Der Donnerstag, 6. Juni, zeigt sich mit teilweise bewölktem Himmel und Maximaltemperaturen von etwa 28°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 38%, was zu einem angenehmen Gefühl führen sollte. Der Sonnenaufgang ist um 4:22 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:14 Uhr zu erwarten.

Der heißeste Tag der Woche

Am Freitag, dem Höhepunkt der Woche, erreichen die Temperaturen bis zu 31°C. Trotz des bedeckten Himmels werden die UV-Strahlen besonders intensiv sein, daher ist Sonnenschutz zu empfehlen. Ein mäßiger Wind weht mit 7 km/h, und die relative Luftfeuchtigkeit ist mit 29% besonders niedrig, was die Hitze etwas erträglicher macht. Sonnenauf- und -untergang bleiben fast unverändert bei 4:22 bzw. 19:14 Uhr.

Temperaturen pendeln sich ein

Das Wochenende liegt im Trend mit milden 26°C sowohl für Samstag als auch Sonntag, wobei der Himmel größtenteils mit überzogenen Wolken bedeckt sein wird. Wind und Luftfeuchtigkeit bleiben stabil und bieten weiterhin ideale Bedingungen für alle, die draußen sein möchten. Der Sonnenaufgang verfrüht sich leicht auf 4:21 Uhr, während der Sonnenuntergang Minuten auf 19:15 bzw. 19:16 Uhr zulegt.

Leichter Regen kündigt die neue Woche an

Den Beginn der neuen Woche markiert leichter Regen am Montag, 11. Juni, bei angenehmen 23°C. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 65%, was die Empfindung der Kühle verstärken könnte. Windgeschwindigkeiten von 6 km/h reichen aus, um die Luft frisch zu halten. Der darauf folgende Dienstag präsentiert sich mit überzogenen Wolken und mäßigeren 24°C, was auf eine angenehmere Wetterlage für den Abschluss unserer 7-tägigen Prognose hinweist. Der Sonnenaufgang und -untergang runden die Tage um jeweils eine Minute ab und finden um 4:21 Uhr bzw. 19:17 Uhr statt.

Wetterübersicht für die kommende Woche in Palma

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:44:51. +++