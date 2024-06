Wetter in Santa Eugènia: Sonnige Tage und milde Nächte vom 5. bis 12. Juni 2024 (5.6.2024)

Das Santa Eugènia Wetter: Sonne, Wolken und ein paar Tropfen Regen

Mit der Sommerzeit steigt auch die Vorfreude auf angenehme Temperaturen und Sonnenschein auf der wunderschönen Insel Mallorca. Besonders in Santa Eugènia können Einheimische und Besucher für die Woche vom 5. bis 12. Juni 2024 mit überwiegend heiterem Wetter und einigen vereinzelten Wolkentagen rechnen. Ausflüge, Wanderungen oder einfach nur Entspannung am Strand - das Wetter spielt mit!

Sonnenreiche Prognose für Santa Eugènia

Am Mittwoch, den 5. Juni, erstrahlt Santa Eugènia im Licht eines klaren Himmels. Mit einer angenehmen Temperatur von 28°C und einer sanften Brise mit nur 6 km/h lässt es sich perfekt in den Tag starten. Ein ideales Klima für all jene, die Outdoor-Aktivitäten bevorzugen.

Die darauffolgenden Tage, vom 6. bis 8. Juni, bringt die Insel zwar überwiegend bewölkten Himmel, jedoch mit Höchsttemperaturen von bis zu 33°C bleibt das sommerliche Gefühl erhalten. Besonders positiv: Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf bis zu 18%, was ein sehr angenehmes Klima verspricht.

Am 9. und 10. Juni ändert sich das Bild leicht: Der Himmel zeigt sich teils aufgelockert (teilweise bewölkt bis wolkig), doch die Temperaturen bleiben mit 30°C und 29°C auf einem sommerlichen Niveau.

Leichter Regen als willkommene Abkühlung

Zum Ausklang der Woche, am 11. und 12. Juni, sorgt leichter Regen für eine kurze Abkühlung auf erfrischende 23°C und 25°C. Etwas mehr Luftfeuchtigkeit sorgt für ein gemäßigtes Klima, das vor allem nach zahlreichen heißen Tagen als angenehm empfunden wird.

Ob Sie nun die Sonnenaufgänge um circa 4:20 Uhr genießen oder die langen Abendstunden bei Sonnenuntergängen um etwa 19:15 Uhr, Santa Eugènia bietet in dieser Juniwoche viel Raum für Entspannung und Freizeitaktivitäten im Freien.

Hinweis: Diese Wetterprognose dient als Richtlinie für Planungen und kann kurzfristigen Änderungen unterliegen. Es wird empfohlen, vor geplanten Unternehmungen stets die aktuellen Vorhersagen zu überprüfen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:49:24. +++