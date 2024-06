Wetteraussicht für Pollença: Sonne und Wolken im Wechsel mit leichtem Regen (5.6.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Pollença

Das malerische Pollença, gelegen im Herzen der atemberaubenden Insel Mallorca, präsentiert sich in der ersten Junihälfte 2024 mit einer vielfältigen Wetterlage. Die Sonne von Mallorca ist ein ständiger Begleiter, doch auch Wolken und leichter Niederschlag weisen darauf hin, dass die Inselbewohner und Besucher flexibel beim Planen ihrer Aktivitäten bleiben sollten.

Wetter in Pollença: Ein sonniger Wochenanfang

Der 5. Juni 2024 begrüßt uns in Pollença mit einem strahlenden, klaren Himmel und einer angenehmen Durchschnittstemperatur von 26°C. Eine sanfte Brise bei 4 km/h und eine relative Feuchtigkeit von 49% sorgen für beste Bedingungen, um die Vielfalt Pollenças im Freien zu genießen. Mit einem Luftdruck von 1018 hPa und der Sonne, die von 4:20 Uhr bis 19:13 Uhr den Tag erhellt, ist dieser Tag wie geschaffen für Erkundungstouren in der Umgebung.

Mildere Temperaturen und zunehmende Bewölkung

Die darauffolgenden Tage, 6. und 7. Juni, präsentieren höhere Temperaturen um 28°C mit einer Bewölkungszunahme. Besonders am 6. Juni sind überwiegend bewölkte Himmel zu erwarten, die jedoch am 7. Juni aufbrechen und damit das Bild von zerbrochenen Wolken zeigen. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit bis zu 7 km/h moderate, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen komfortablen 44% und 46%. Der Luftdruck variiert leicht, der ungehinderten Freizeitgestaltung unter freiem Himmel steht jedoch nichts im Wege.

Regen und deren Einfluss auf Pollenças Wetter

Am 8. Juni macht sich ein Wechsel des Luftdrucks bemerkbar, wenn sich dieser auf 1007 hPa absenkt. Pollença zeigt sich mit überwiegend bewölktem Himmel und einer leichten Brise von 5 km/h, während die Temperatur gleichmäßig bei 28°C bleibt. Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 56% könnte auf eine bevorstehende Wetteränderung hinweisen. Diese bestätigt sich am 9. Juni, wenn leichter Regen Pollenças Landschaft treffend dazwischenkommt. Die Temperaturen fallen leicht auf 26°C ab, und verstärkte Feuchtigkeit mit 62% sowie ein leicht ansteigender Luftdruck spiele noch eine Hand in die kommenden Tage.

Diese Tendenz setzt sich im weiteren Verlauf fort. Am 10. und 11. Juni navigiert die Temperatur auf eine frischere Marke von 23°C und 21°C. Wechselhafte Bewölkung begleitet von leichtem Regen liefert unterschiedliche Eindrücke des malloquinischen Wetters. Insbesondere der 11. Juni ergänzt diese mit einer beinahe tropischen Feuchtigkeit von 81%. Der Wind bleibt dabei meist mäßig bei 5 bis 7 km/h.

Kühleres Wetter belebt Pollenças Charme

Zum Abschluss des 7-Tages-Wetterberichts spiegelt der 12. Juni eine weitere leicht regnerische Stimmung und behauptet sich mit einer Temperatur von beständigen 21°C. Die allmähliche Beruhigung des Wetters findet in einer sinkenden Luftfeuchtigkeit von 57% und einem imposanten Luftdruck von 1024 hPa statt. Das ungestörte Tageslicht bleibt uns von 4:19 Uhr bis 19:16 Uhr gewährt, wobei jeder Tag buchstäblich im goldenen Sonnenuntergang endet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:46:19. +++