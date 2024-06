Wetteraussichten für Manacor: Sonne und Wolken im harmonischen Wechselspiel (5.6.2024)

Prognose des sommerlichen Wetters in Manacor

Genießen Sie warme Sommertage unter Manacors Himmel:Manacor Die kommende Woche verspricht ein angenehmes Wechselspiel zwischen Sonnenschein und sanftem Wolkenvorhang. Starten Sie perfekt informiert in die Tage vom 5. Juni bis zum 12. Juni 2024, mit unserer präzisen Wettervorhersage speziell für Manacor. Erleben Sie das ideale Wetter für ausgedehnte Strandspaziergänge und gemütliche Abende in den lokalen Tapas-Bars.

Wunderbares Wetter zum Wochenstart

Am Mittwoch, dem 5. Juni: Die Sonne begrüßt Sie strahlend im kühlen Morgenlicht um 4:20 Uhr. Mit einer maximalen Temperatur von 25°C und einem klaren Himmel erleben Sie pures Sommerfeeling. Die milde Brise mit 6 km/h sorgt für eine angenehme Erfrischung bei einer Luftfeuchtigkeit von 46%. Verpassen Sie nicht den atemberaubenden Sonnenuntergang um 19:11 Uhr, der den Himmel in warme Farbtöne taucht.

Das Herz des Sommers liegt in der lauen Luft

Donnerstag, 6. Juni, bis Samstag, 8. Juni: Mit einer leichten Zunahme der Bewölkung, bei Temperaturen von stetig warmen 26°C am Donnerstag und bis zu 28°C am Samstag, behält Manacor seinen sommerlichen Charme. Die Wolken verstärken das Gefühl von Geborgenheit und bieten phasenweise Schatten, ohne die Pracht sonnendurchfluteter Tage zu schmälern. Ein hervorragendes Szenario für all jene, die die Sommerhitze zum Baden oder für sportliche Aktivitäten unter freiem Himmel nutzen möchten.

Kulminierende Hitze gefolgt von erfrischendem Sommerregen

Sonntag, 9. Juni, bis Mittwoch, 12. Juni: Die Quecksilbersäule klettert am Sonntag auf ein Hoch von 29°C, begleitet von zerstreuten Wolken, die für eine willkommene Abkühlung gerade dann sorgen, wenn Sie es am meisten benötigen. Diese Tage sind ideal für den Genuss lokaler Kühlgelüste, wie etwa eine Granita oder ein Helado. Der Windgestus bleibt durchgängig lieblich und unterstreicht die Leichtigkeit des Daseins. Die folgenden Tage zeigen sich mit 24°C und 22°C zunehmend milder, und der Sommerregen, der ab Dienstag in Manacor Einzug erhält, wird die Landschaft erfrischen und für neues Grün sorgen.

Ausblick: Das Wetter zum Wochenende

Erleben Sie das perfekte Szenario für gemütliche Abende im Geiste der Ruhe und Entspannung. Verabschieden Sie die Woche mit behaglichen Temperaturen und dem sanften Plätschern leichten Sommerregens und bereiten Sie sich auf eine ebenso attraktive neue Woche vor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:40:22. +++