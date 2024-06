Wetteraussichten für Selva: Sonnige Tage und leichte Regenfälle vom 5. Juni bis 12. Juni 2024 (5.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und Sommerwärme begrüßen Selva

Die charmante Gemeinde Selva auf Mallorca empfängt ihre Besucher und Einwohner mit einer Serie wärmender Sonnentage. Das Wetter in Selva präsentiert sich von seiner angenehmsten Seite mit einem kühlen Start in den Morgen, während die Temperaturen in einen behaglichen Bereich von bis zu 33 Grad Celsius klettern. Ein klarer Himmel und milde Winde versprechen ideale Bedingungen für vielfältige Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel.

Die Temperaturen in Selva: Ein sommerlicher Trend

In der ersten Hälfte der kommenden Woche wird das Quecksilber die 30-Grad-Marke reibungslos überschreiten, wobei der 5. Juni 2024 mit 28 Grad Celsius startet und rasch zu noch wärmeren Tagen übergeht. Der 6. Juni 2024 prophezeit leicht bewölktes Himmelsgewölbe bei angenehmen 31 Grad Celsius, gefolgt von einem bedeckten, aber weiterhin warmen 7. Juni 2024. Und auch am 8. Juni bleibt es mit 33 Grad Celsius und überwiegend bedecktem Himmel heiß.

Leichter Regen bringt Abkühlung

Während die Selva-Besucher sich an den warmen Tagen erfreuen können, bietet ein erwarteter Wetterumschwung in Form von leichtem Regen die Möglichkeit, die Landschaft in einem frischen Glanz zu betrachten. Mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius wird der leichte Regen am 9. Juni keine große Abkühlung bringen, aber für eine willkommene Erfrischung sorgen. Die vorhergesagten Regenschauer halten auch am 10. und 11. Juni an und führen zu einem merklichen Rückgang der Temperaturen, was einen entspannten Start in die zweite Wochenhälfte ermöglicht.

Optimale Bedingungen für Freiluftaktivitäten in Selva

Die klimatischen Bedingungen erlauben es Einheimischen und Gästen gleichermaßen, das vielfältige Angebot an Freiluftaktivitäten in Selva zu genießen. Der frühe Sonnenaufgang gegen 4:20 Uhr und der späte Sonnenuntergang gegen 19:15 Uhr gewähren lange, erfüllte Tage auf der Insel Mallorca.

