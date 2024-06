Wetterprognose für Andratx: Sonnige Tage und vereinzelte Regenschauer vom 5. bis 12. Juni 2024 (5.6.2024)

Das Wetter in Andratx – Eine sonnige Woche mit leichten Wolken und Regen erwartet Sie

Die malerische Gemeinde Andratx auf Mallorca stellt sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche ein. Mit einem klaren Himmel und sonnigen Aussichten beginnt die Woche, während man sich in den Folgetagen auf leicht bewölkte Tage einstellen muss, bevor leichte Regenschauer das Wetterbild am Ende der Woche abrunden. Hier erhalten Sie einen detaillierten Überblick über das Wetter für die kommende Woche vom 5. Juni bis 12. Juni 2024 in Andratx.

Herrliche Sonnenstrahlen und milde Temperaturen zum Wochenbeginn

Am Mittwoch, den 5. Juni 2024, begrüßt Andratx Sie mit einem strahlenden Himmel. Mit einer Tageshöchsttemperatur von 22°C und einer erfrischenden Brise mit 5 km/h ist es der perfekte Tag, um die Außenbereiche zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63% und der Luftdruck bei stabilen 1019 hPa. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:23 Uhr, während der Sonnenuntergang um 19:14 Uhr zu erwarten ist.

Leichte Wolkenbildung und anhaltende Wärme in der Wochenmitte

Der Donnerstag, 6. Juni 2024, zeigt sich nur leicht bewölkt, was die Sonneneinstrahlung kaum trübt. Die Maximaltemperatur steigt auf angenehme 23°C, eine leichte Brise weht weiterhin mit 5 km/h. Das Humiditätslevel sinkt leicht auf 61%, bei einem Druck von 1018 hPa. Wecken wird Sie die Morgensonne wiederum um 4:23 Uhr, und die Dämmerung setzt nun um 19:15 Uhr ein.

Sanfte Windzunahme sowie bedeckter Himmel später in der Woche

Am Freitag, 7. Juni, verschleiert eine geschlossene Wolkendecke den Himmel, dennoch bleibt es mit einer Höchsttemperatur von 26°C warm. Der Wind frischt etwas auf und erreicht Geschwindigkeiten von 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 52% abfällt. Die Barometeranzeige notiert 1015 hPa. Sonnenauf- und -untergang bleiben konstant um 4:23 Uhr bzw. 19:15 Uhr.

Wochenendvorschau: Stetige Temperaturen trotz dichter Bewölkung

Zum Wochenende bleibt das Klima in Andratx freundlich trotz eines bedeckten Samstags, an dem die Temperatur abermals auf 23°C steigt, die Luftfeuchtigkeit jedoch auf 77% klettert, bei einem geringeren Druck von 1008 hPa. Angenehme Winde von 5 km/h begleiten den Tag, und auch am Sonntag, obgleich er mit verteilten Wolken daherkommt, erreichen die Temperaturen konstante 22°C, bei einer beinahe gleichbleibenden Luftfeuchtigkeit und leicht erhöhten 1009 hPa. Die Zeiten des Sonnenauf- und -untergangs verschieben sich minimal.

Leichter Regen und frischere Tage zum Abschluss der Woche

Zum Abschluss der Woche zeigt sich das Wetter in Andratx etwas launisch. Der Montag, 11. Juni, empfängt die Einwohner und Gäste mit leichtem Regen und spürbar kühleren Temperaturen von 19°C, während der Wind auf 10 km/h anzieht. Die Luftfeuchtigkeit bleibt angenehm bei 73%, und der Druck steigt auf 1016 hPa an. Die Wetterbedingungen verbessern sich etwas am Dienstag, wenn auch die Bewölkung erhalten bleibt. Mit 21°C und einem mäßigen Wind von 9 km/h schließt sich die Wetterwoche in Andratx, bevorzugt mit einem niedrigeren Feuchtigkeitswert von 57% und erhöhtem Druck von 1023 hPa.

