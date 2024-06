Wetterprognose in Santa Maria del Camí: Sonnenschein und leichte Bewölkung bestimmen die kommende Woche (5.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und optimale Temperaturen in Santa Maria del Camí

Die Sonne verwöhnt Santa Maria del Camí mit klarem Himmel und angenehmen sommerlichen Temperaturen. Am Mittwoch, den 5. Juni 2024, erwartet Sie in dieser idyllischen Ortschaft ein makelloser Tag, an welchem die Quecksilbersäule auf maximal 27℃ ansteigen wird. Mit einem sanften Wind von gerade mal 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 38% bleibt das Wetter angenehm und damit ideal für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien.

Naturspektakel während der gesamten Woche

Die folgenden Tage präsentieren sich ebenfalls von ihrer besten Seite: Mit 31℃ erreicht der Donnerstag, der 6. Juni 2024, den heißesten Punkt der Woche unter einer Decke aus partiell verstreuten Wolken. Die Windgeschwindigkeit bleibt gering, was zusammen mit einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 26% für ein ausgezeichnetes Wohlbefinden sorgt.

Der Freitag, der 7. Juni 2024, lädt mit 32℃ und dominierenden Wolkenschichten, aber unter Beibehaltung sehr niedriger Luftfeuchtigkeitswerte von 22%, zu einer angenehmen Zeit im Freien ein, während am Samstag, dem 8. Juni 2024, trotz einer Bedeckung, die Quecksilbersäule weiterhin wohlige 30℃ erzielt. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 44% bietet eine willkommene Erfrischung.

Bis zum Sonntag deuten die Prognosen auf milde 28℃ mit leichten Wolkenspielen am Himmel, gefolgt von einem wunderbar milden Montag, ebenfalls mit 28℃ und einer leichten Brise. Als krönenden Abschluss gibt es Montag bis Mittwoch vereinzelt Niederschläge, die die Luft auffrischen, ohne jedoch die insgesamt genussvollen Bedingungen wesentlich zu beeinträchtigen.

Blick auf das Wochenende und darüber hinaus

Das bevorstehende Wochenende verspricht angenehme 28℃ am Samstag, und trotz einer Zunahme der Wolken bleibt das Wetter günstig für alle Unternehmungen. Das gibt Ihnen den perfekten Grund, die zahlreichen Cafés und Märkte von Santa Maria del Camí zu erkunden oder einen entspannten Tag auf einer ländlichen Finca zu verbringen. Am Sonntag statten uns erneut Wolken einen Besuch ab, doch die Temperatur bleibt gemütlich bei 28℃. Ein leichter Niederschlag setzt ab Montag ein und führt uns in eine etwas kühlere Phase der kommenden Tage mit Temperaturen um 22℃ and 24℃ ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:50:47. +++