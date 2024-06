Wetterprognose Vilafranca de Bonany: Sonnige Aussichten und milde Sommernächte vom 5.6. bis 12.6.2024 (5.6.2024)

Wetteraussichten für Vilafranca de Bonany bis zum 12. Juni 2024

Bereiten Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Sommerabende in Vilafranca de Bonany vor. Mit einer klaren Sicht auf den Himmel und sommerlichen Temperaturen, verspricht die Woche vom 5. Juni bis 12. Juni 2024 ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und gemütliches Beisammensein im warmen Klima Mallorcas.

Perfektes Wetter für Freizeitaktivitäten im Freien

Der 5. Juni 2024 startet mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 27°C. Eine leichte Brise mit nur 6 km/h und niedriger Luftfeuchtigkeit bietet die perfekte Gelegenheit, den Tag im Freien zu verbringen. Der Sonnenuntergang gegen 19:11 Uhr schließt den Tag mit langen Abendstunden ab.

Die nächsten Tage bleiben weiterhin warm, mit einer Höchsttemperatur von 28°C am 6. und 7. Juni unter leicht bewölktem bzw. bedecktem Himmel. Auch in diesen Tagen hält sich der Wind moderat, was angenehme Bedingungen für lange Spaziergänge oder Strandausflüge liefert.

Temperatur-Höhepunkt und leichte Regenschauer

Ein Höhepunkt erreicht die Woche am 8. Juni, an diesem Tag klettern die Temperaturen auf bis zu 30°C. Trotz der Zunahme der Luftfeuchtigkeit bietet der bedecke Himmel eine angenehme Atmosphäre.

Am 9. Juni kündigen sich leichte Regenschauer an – eine ideale Gelegenheit, das bunte Treiben der Insel auch mal von drinnen zu beobachten. Bei weiterhin hohen Temperaturen um die 30°C wird es jedoch nicht zu kalt für Aktivitäten im Freien, sobald der Regen nachlässt.

Kühlere Temperaturen und entspannte Momente

Ab dem 10. Juni sinken die Temperaturen leicht, bleiben aber mit 25°C im angenehmen Bereich. Der Himmel zeigt sich teils bewölkt, was die Hitze etwas mildert und für angenehme Atmosphäre sorgt.

Die folgenden Tage bringen leicht regnerisches Wetter, halten jedoch mit 23°C am 11. und 12. Juni eine angenehme Kühle bereit, die vor allem nachts für erholsame Sommernächte sorgt. Der Wind bleibt, mit einer Steigerung auf 7 km/h, weiterhin mild.

Fazit der Wetteraussichten

Die Wochenwetterprognose für Vilafranca de BonanyVilafranca de Bonany verspricht eine Mischung aus sonnigen Tage und leichten Regenschauern, perfekt um die Vielfalt der mallorquinischen Natur zu genießen. Ganz gleich, ob Sie entspannende Momente am Strand suchen oder die kulturellen Angebote der Region erkunden möchten: Das Wetter spielt mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:57:18. +++