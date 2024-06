Wettervorhersage für Sant Llorenç des Cardassar: Sonne und milde Temperaturen im Juni 2024 (5.6.2024)

Wetteraussichten auf Mallorca: Sonnige Tage in Sant Llorenç des Cardassar

Die malerische Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar kann sich auf eine angenehme Woche einstellen, in der die Sonne des Öfteren durch die Wolken blinzelt. Ein optimales Klima für Ausflüge und Entdeckungstouren im Herzen Mallorcas wird erwartet. In diesem Artikel erhalten Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage.

Heiterer Himmel und milde Brisen vom 5. Juni bis zum 12. Juni 2024

Beginnend mit dem 5. Juni 2024, präsentiert sich das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar von seiner besten Seite. Bei einer maximalen Temperatur von 24°C und einem klarblauen Himmel dürfen sich Einheimische und Touristen auf perfektes Freiluftwetter freuen. Der Wind weht leise mit lediglich 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 52% liegt, was für ein angenehmes Klima ohne Schwüle sorgt.

Der folgende Tag, 6. Juni, bleibt ähnlich wohltuend, die Temperatur klettert leicht auf 25°C unter einem größtenteils bewölkten Himmel. Doch keine Sorge: Die Sonne findet ihren Weg durch die Wolkenformationen, sodass die Stimmung ungetrübt bleibt.

Das konstant gute Wetter setzt sich bis zum 7. Juni fort – ein leichter Wind und eine Raumtemperatur von 25°C laden zu allerlei Aktivitäten im Freien ein.

Mit dem Wochenende naht auch eine kleine Steigerung der Temperaturen: Am 8. Juni steigt das Thermometer auf 27°C an, während der Himmel sich zuzieht. Die Bewölkung intensiviert sich, was auf eine bevorstehende Wetteränderung hinweisen könnte.

Trotz leicht zunehmender Wolken bleibt es bis zum 9. Juni warm mit 27°C, der Wind hält sich mit 4 km/h zurück. Genießen Sie diesen Tag, denn die nächsten könnten feuchter werden.

Der Wind frischt am 10. Juni wieder etwas auf und es kommen einzelne Wolken auf, die das sonnige Bild leicht verwischen. Durchschnittlich 23°C sind zu erwarten, gemeinsam mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit – ein leichter Hinweis auf möglicherweise regnerisches Wetter.

Und tatsächlich: Mit dem 11. Juni zieht etwas Regen auf und die Temperatur nimmt auf 22°C ab. Dennoch sollte der sanfte Niederschlag keine großen Pläne durchkreuzen.

Die kommende Woche schließt mit weiterem leichtem Regen und einer milden Temperatur von 21°C am 12. Juni. Es lohnt sich, einen Schirm einzupacken!

Die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten in Sant Llorenç des Cardassar passen perfekt zu langen Tagen, die es ermöglichen, die Schönheit und Annehmlichkeiten der Insel voll auszukosten. Freuen Sie sich auf einen schönen Beginn in den frühen Morgenstunden gegen 04:18 Uhr und genießen Sie die vor-Sommerlichen Sonnenuntergänge um 19:14 Uhr.

Als Resümee der Wettervorhersage für Sant Llorenç des Cardassar lässt sich sagen: Die erste Juniwoche gestaltet sich mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen – ihr unwiderstehlicher Charme lädt dazu ein, die vielen Facetten von Mallorca in voller Pracht zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:48:52. +++