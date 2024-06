Wettervorhersage für Ses Salines: Sonnige Aussichten und vereinzelte Regentage vom 5. bis 12. Juni 2024 (5.6.2024)

Wetteraussichten für Ses Salines auf Mallorca: Sonnenschein und leichte Regenschauer

Das Wetter in Ses Salines läutet die ersten Juni-Tage mit angenehmen Sommerwetter ein. Mit einer harmonischen Mischung aus strahlendem Sonnenschein und leichten Wolken können Einheimische und Besucher gleichermaßen gespannte Erwartungen für die folgende Woche hegen.

Das Wetter vom 5. bis 12. Juni 2024 im Überblick

In der Woche vom 5. bis 12. Juni 2024 genießen Sie die reichlichen Sonnenstunden, die von der typischen mediterranen Klimasituation der Balearen begünstigt werden. Der Sommeranfang lässt grüßen, während die Insel Mallorca die perfekte Kulisse für vielfältige Aktivitäten unter freiem Himmel bietet.

Genießen Sie klaren Himmel und idyllische Sonnenuntergänge

Beginnend mit dem 5. Juni erwartet die Besucher von Ses Salines ein klarer Himmel. Die Temperaturen liegen bei wohltuenden 23 Grad Celsius, während ein sanfter Wind mit 5 km/h über die Insel streicht. Am 6. und 7. Juni hält sich der Himmel überwiegend bedeckt, doch die Temperaturen gönnen sich einen Anstieg auf 25 bzw. 26 Grad Celsius. Hierbei umschmeichelt Sie eine milde Brise von 6 bis 9 km/h, und die Luftfeuchtigkeit verweilt auf einem angenehmen Niveau.

Wolkenverhangene Tage und erhöhte Luftfeuchtigkeit

Mit dem 8. Juni ziehen dichtere Wolken auf, die Luftfeuchtigkeit steigt merklich und das Quecksilber sinkt wieder auf 24 Grad Celsius. Ein leichter Druckabfall zeigt sich am Barometer, was auf eine veränderliche Wetterlage hindeutet.

Milde Übergänge und die Chance auf Regen

Zwischen dem 9. und 11. Juni demonstrieren die Wettermuster Mallorcas ihre typische Diversität. Während alle Tage moderate Temperaturen von 23 bis 25 Grad Celsius aufweisen, ist der Himmel zeitweise lediglich von aufgebrochenen oder vereinzelten Wolken bedeckt. Am 9. und 10. zeigt sich die Sonne des öfteren, was zu angenehmen Bedingungen führt – perfekt, um die zauberhafte Landschaft von Ses Salines zu erkunden.

Leichter Regen kündet den Abschluss einer sonnigen Woche an

Den Abschluss der Wetterprognose machen zwei leichte Regentage am 11. und 12. Juni. Während diese Tage mit 23 und 22 Grad Celsius durchaus mild bleiben, können kurze Regenschauer für erfrischende Momente sorgen. Der Wind hält sich weiterhin unaufdringlich, und mit dem gestiegenen Luftdruck am 12. Juni deutet sich an, dass sich die Wetterverhältnisse bald wieder stabilisieren werden.

Fest steht, dass die bunte Palette des mallorquinischen Wettergeschehens sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde der Frische mit einzigartigen Erlebnissen beschenken wird. Sowohl die strahlenden Morgenröten, mit Sonnenaufgängen pünktlich um 4:20 Uhr, als auch die romantischen Abendglühen, die um 19:14 Uhr ihren Höhepunkt finden, stellen die ideale Kulisse für unvergessliche Tage dar.5393>

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.6.2024, 01:53:23. +++