7-Tage-Wetterprognose für Andratx: Sonne und Regen im Wechsel (6.6.2024)

Wetterprognose für Andratx: 6. Juni bis 13. Juni 2024

AndratxAndratx, eines der charmanten Städte Mallorcas, kann sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche einstellen. Wir werfen einen Blick auf die Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage, um Ihnen bei der Planung Ihrer Aktivitäten behilflich zu sein. Lesen Sie weiter, um mehr über die tägliche Wetterlage zu erfahren.

Wetterüberblick: Milde Temperaturen und teilweise Wolken

Die Woche beginnt in Andratx mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Temperaturen um die 23°C leiten uns in den 6. Juni ein, begleitet von einer sanften Brise und lediglich aufgelockerten Wolkenfeldern. Freuen Sie sich auf angenehme Luftfeuchtigkeit und einen ruhigen Tag. Nicht zu vergessen, in den frühen Morgenstunden um 4:23 Uhr begrüßt uns die Sonne, bevor sie um 19:15 Uhr ihren Tageslauf wieder beendet.

Mallorca erlebt Niederschlag: Regen erwartet

Am 7. Juni wird unsere Inselnatur voraussichtlich durch einen Hauch von Regen verwöhnt werden. Mit leichtem Niederschlag und einer Spur wärmerer 25°C bleibt das Klima dennoch freundlich. Windböen mit bis zu 7 km/h weisen darauf hin, dass Sie vielleicht einen Regenschirm für Ihre Ausflüge einpacken sollten.

Bewölkte Aussichten bei gemäßigten Temperaturen

Die folgenden Tage sind durch eine relativ geschlossene Wolkendecke mit milden 23°C geprägt. Auch wenn die Sonne sich hinter den Wolken versteckt, verspricht der 8. Juni eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine leicht erfrischende Brise.

Von 9. Juni bis zum 11. Juni, scheinen die Wolken sich kurzzeitig aufzulockern, doch bleibt das Wetter ansprechend mit #constistent# 22°C und moderaten Windverhältnissen. Die Sonnenauf- und -untergänge setzen fantastische Akzente im Tagesrhythmus und bieten exzellente Bedingungen für stimmungsvolle Abendaktivitäten.

Leichter Regen und Temperaturrückgang

Zum Abschluss der Woche müssen wir uns ebenfalls auf etwas Regen einstellen. Der 12. Juni und 13. Juni künden leicht nassen Wetter bei 22°C bzw. kühlere 20°C an. Ein sanftes Lüftchen begleitet uns weiter und lässt die Luft sprichwörtlich atmen.

Fazit: Eine Woche voller wetterbedingter Kontraste

Zusammengefasst erlebt Andratx eine Woche voller Kontraste, von sonnigen Momenten bis hin zu regnerischen Abschnitten. Planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten weise und lassen Sie sich von der Schönheit der wechselnden mallorquinischen Landschaft, unter sowohl sonnigem als auch bewölktem Himmel, begeistern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.6.2024, 01:22:36. +++