Alaró auf Mallorca: Ihre 7-Tage-Wettervorhersage vom 6. bis 13. Juni 2024 (6.6.2024)

Die aktuelle Wetterwoche in Alaró: Sonne, Wolken und leichter Regen

Die malerische Gemeinde Alaró in Mallorca bezaubert ihre Besucher nicht nur mit ihrem Charme, sondern auch mit einer Vielzahl von Wetterphänomenen. Wir werfen einen Blick auf die Wetterprognose für die nächste Woche, vom 6. bis zum 13. Juni 2024. Informieren Sie sich über die zu erwartenden Temperaturen, Bewölkung, Niederschläge und Windverhältnisse.

Mittemperatur und Wolkenverhangenheit im Juni

Zu Beginn unserer 7-tägigen Wettervorhersage begrüßt uns Alaró am 6. Juni mit 33 Grad Celsius und leichter Bewölkung. Den ganzen Tag über halten sich die broken clouds am Himmel, während der Wind beständig mit 5 km/h dezent weht. Die Feuchtigkeit bleibt mit 18% bemerkenswert niedrig, was für angenehme Trockenheit sorgt.

Der 7. Juni zeigt sich ähnlich mit einer maximalen Temperatur von 34 Grad Celsius. Ein weiterer Tag, ideal für Aktivitäten im Freien oder gar einen Ausflug zum Strand, den die geringe Luftfeuchtigkeit von nur 10% sorgt für trockene Wärme.

Leichte Abkühlung und Niederschläge

Am 8. Juni ziehen overcast clouds auf, und das Barometer zeigt einen Abfall des Luftdrucks auf 1007 hPa an. Mit 32 Grad Celsius bleibt es sehr warm, jedoch steigt die relative Feuchtigkeit auf 31%.

Ein leichter Temperaturabfall begleitet uns in den nächsten Tagen. Am 9. Juni ist mit light rain und milderen 28 Grad Celsius zu rechnen. Der Regen bietet eine willkommene Erfrischung, während die Feuchtigkeit auf 45% steigt.

Die wolkige Stimmung verstärkt sich weiter am 10. Juni, aber die Temperaturen bleiben mit 29 Grad hoch.

Niederschläge und ein kühleres Wochenende

Das Wochenende in Alaró startet zunächst nicht ganz so strahlend: Für den 11. und 12. Juni ist erneut mit light rain zu rechnen, begleitet von 27 bzw. 22 Grad Celsius. Der geringfügige Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 6 km/h sorgt für frischere Lüfte.

Den Abschluss unserer wetterlichen Betrachtung bildet der 13. Juni mit voraussichtlichen 21 Grad Celsius und mäßigem Regen. Die Luftfeuchtigkeit zeigt sich mit 42% in mittlerem Bereich, während der Wind beharrlich weht.

Genießen Sie das vielfältige Wetter in Alaró, planen Sie anhand unserer detaillierten Prognosen Ihre Woche und lassen Sie sich von kleinen Wetterkapriolen nicht überraschen. Mit der richtigen Vorbereitung steht einem angenehmen Aufenthalt in Alaró nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.6.2024, 01:20:46. +++