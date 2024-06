Wetter in Búger: Sonnige Aussichten und vereinzelte Wolken im 7-Tage-Trend (6.6.2024)

7-Tage-Wetterprognose für Búger auf Mallorca

Das malerische Örtchen Búger auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca präsentiert sich in den kommenden Tagen von seiner sommerlichen Seite. Unsere umfassende Wettervorhersage verspricht überwiegend warme Tage, mit nur vereinzelten Regenschauern, die die Landschaft in ein saftiges Grün tauchen.

Freitag, 6. Juni 2024: Leicht bewölkt und angenehme Brisen

Am Freitag begrüßt uns Búger mit Temperaturen um die 32 Grad Celsius. Wolkenverhangene Momente wechseln sich mit strahlendem Sonnenschein ab, während ein leichter Wind für Erfrischung sorgt. Genießen Sie das angenehme Klima bei niedrigen Humiditätswerten von 21 Prozent. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kündigen den längsten Tag des Jahres an, beginnend um 4:20 Uhr und endend um 19:13 Uhr.

Wochenendausblick: Von Sonne geküsst am Samstag, kleine Fluchten vor Regentropfen am Sonntag

Das Wochenende hält am Samstag eine Fortsetzung der guten Witterungsbedingungen bereit, mit einer Maximaltemperatur von 33 Grad Celsius und einer vereinzelten Wolkendecke – perfekt für einen Ausflug an die Strände Mallorcas. Das Barometer zeigt eine leichte Tendenz nach unten, was auf die leichten Unbeständigkeiten hindeuten könnte, die uns erwarten. Der Sonntag lädt mit leichtem Regen und angenehmen 26 Grad zu gemütlichen Indoor-Aktivitäten ein.

Die Woche startet wechselhaft, endet aber hoffnungsvoll

Zu Beginn der neuen Woche warten gebrochene Wolken und vereinzelte Regenschauer auf uns, jedoch steigen die Temperaturen stetig bis auf 28 Grad. Der Wind bleibt sanft, die Luftfeuchtigkeit moderat, was für angenehme Abendstunden sorgt, ohne dass es zu schwül wird. Die zweite Wochenhälfte beginnt etwas frischer mit satten Regenfällen, aber einem schönen Ausblick auf einen baldigen Rückkehr zur Sonne am Donnerstag.

Vorschau auf die neue Woche in Búger

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.6.2024, 01:25:59. +++