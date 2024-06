Wetteraussichten für Alcúdia: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Frühregen (6.6.2024)

Vorausblick auf das Wetter in Alcúdia: 6. Juni bis 13. Juni 2024

Die kommende Woche in Alcúdia verspricht eine gemischte Wetterlage, die von wolkigen Himmeln bis hin zu leichten Regenschauern reicht. Hier erhalten Sie eine ausführliche Prognose für jeden Tag, damit Sie Ihre Aktivitäten auf Mallorca perfekt planen können.

Stabile Sommerwärme unterbrochen von erfrischenden Regentagen

Die erste Wochenhälfte begrüßt uns mit leichter Bewölkung und angenehmen 28℃, ideal für Freizeitaktivitäten im Freien und Genuss der idyllischen Strände rund um Alcúdia. Der Wind bleibt mit 6-8 km/h mäßig und die Luftfeuchtigkeit liegt im bequemen Bereich von 40-57%. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen lange Tage, die den Urlaubern viel Zeit zur Erkundung bieten.

Ein leichter Wechsel mit Regenvorhersage zur Wochenmitte

Ab dem 9. Juni dürfen wir uns auf leichtes Frischmachen mit einigen Regenschauern einstellen. Die Temperatur sinkt auf sanfte 23℃, während die Luftfeuchtigkeit steigt, was die Insel in sanfte Frische taucht. Das ist die perfekte Zeit, um die kulturellen Angebote von Alcúdia zu erleben oder kulinarische Köstlichkeiten in den vielen lokalen Restaurants zu genießen.

Richtung Wochenende: Schafskälte oder sanfter Übergang?

Während die Tage weiterhin von bedecktem Himmel umgeben sind, halten die Temperaturen mit 24℃ das sommerliche Niveau. Erst gegen Wochenende kündigt sich mit leichtem Regen und Temperaturabfall auf 19℃ bis 20℃ eine kühlere Luftmasse an, die uns an die sogenannte 'Schafskälte' denken lässt. Dennoch bleibt es mit leichten Regenfällen und Temperatur um die 20° eher ein sanfter Übergang.

Zusammenfassung: 7-Tage Wetterprognose für Alcúdia

Ob Sie nun einen Strandausflug planen oder die Historie Alcúdias erkunden möchten, behalten Sie die Wettervorhersage stets im Blick, um Ihre Pläne für einen unvergesslichen Aufenthalt auf Mallorca anzupassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.6.2024, 01:21:28. +++