Wettertrend für Artà: Überblick und Prognose für die kommende Woche (06.06.2024 – 13.06.2024)

Wetterlage in Artà: Einblick in die kommenden Tage

Mit dem Beginn des Juni bringt Artà auf Mallorca eine Mischung aus bewölktem Himmel und milden Temperaturen. Während Touristen und Einheimische gleichermaßen die bevorstehenden Sommertage willkommen heißen, bietet das aktuelle Wetter in Artà ideale Bedingungen für Spaziergänge und Outdoor-Aktivitäten.

Detailierte Wettervorhersage für Artà

Am Donnerstag, den 6. Juni 2024, erlebt Artà einen Tag unter bedecktem Himmel, was den Sommertag auf angenehme 25 Grad Celsius temperiert, begleitet von einer leichten Brise mit Windgeschwindigkeiten um die 6 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 47% und einem Luftdruck von 1019 hPa ist es ein perfekter Tag für Unternehmungen im Freien.

Der Folgetag, Freitag, der 7. Juni 2024, prognostiziert vereinzelte Wolken bei ähnlichen Temperaturen um die 24 Grad Celsius, wobei die Luftfeuchtigkeit auf 57% steigt und der Wind mit 7 km/h weht. Diese leicht gestiegene Luftfeuchtigkeit könnte spüren lassen, dass ein Wechsel des Wetters bevorsteht.

Für Samstag, den 8. Juni 2024, deutet der Trend zu mehr Feuchtigkeit in der Luft, wobei die Temperaturen weiterhin bei angenehmen 25 Grad Celsius verharren. Leichter Wind und steigender Druck können zu einem stimmungsvollen Ambiente am Strand von Artà führen, bevor die Wetteränderung mit leichtem Regenfall am Sonntag, den 9. Juni 2024, die Insel erreicht.

Während der kommenden Woche setzen sich die wolkigen und teilweise regnerischen Konditionen fort, und die Temperaturen bewegen sich zwischen 19 und 25 Grad Celsius. Besonders Vor- und Nachmittage laden zu gemütlichen Café-Besuchen oder Museumsausflügen ein, da der Regen meist leicht ausfällt.

Blick auf das Wochenende und Anfang der nächsten Woche

Die milden Temperaturen und die größtenteils bewölkten Himmel erinnern daran, dass die Sommersaison auf Mallorca neben Sonnenstunden auch angenehme Schattenplätze zu bieten hat. Der leichte Regen, der insbesondere am Samstag, den 12. Juni 2024, und am Sonntag, den 13. Juni 2024, vorausgesagt wird, mag manchem den Sprung ins Meereswasser weniger verlockend erscheinen lassen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die anstehende Woche abwechslungsreiches Wetter für Artà bereithält, wobei der Beginn der Woche überwiegend trocken und angenehm wird, gefolgt von Feuchtigkeit und Kühlung zum Wochenende hin.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.6.2024, 01:23:50. +++