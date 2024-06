7-Tage-Wettertrend für Santanyí: Prognose vom 7.6.2024 bis 14.6.2024 (7.6.2024)

Das Wetter in Santanyí: Eine Wochenvorschau

Die Sonneninsel Mallorca bietet uns in Santanyí eine abwechslungsreiche Woche in Sachen Wetter. Von bedecktem Himmel über klaren Sonnenschein bis hin zu leichten Regenschauern ist alles dabei. Wir werfen einen Blick auf die Wettervorhersage für Santanyí von Freitag, dem 7. Juni, bis zum Folgefreitag, dem 14. Juni 2024.

Wetteraussichten für Santanyí

Zum Start ins Wochenende erfreuen wir uns an milden 25°C am Freitag, dem 7. Juni, und Samstag, dem 8. Juni, bei überwiegend bedecktem Himmel. In dieser Zeit, bei einer relativen Feuchtigkeit von etwa 59 bis 69%, fühlen sich Außenaktivitäten angenehm an, solange man eine Jacke bei sich führt, denn Windstille ist nicht zu erwarten – mit einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h muss gerechnet werden.

Der Sonntag, 9. Juni, markiert mit klarem Himmel den Höhepunkt der Woche. Bei 26°C und einer frischen Brise von 8 km/h sind perfekte Bedingungen für einen Ausflug an Mallorcas traumhafte Strände gegeben.

In die neue Woche gehen wir mit leicht verminderten Temperaturen und bedecktem Himmel am Montag und Dienstag, wobei das Thermometer zwischen 22°C und 24°C pendelt. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 79%, während der Wind auf eine sanfte Geschwindigkeit von 5 bis 6 km/h zurückgeht.

Regenschauer sind dann ab Mittwoch, 12. Juni, angesagt. Mit milden 21°C bis 22°C und mäßigem Wind bleiben die Regentage jedoch weiterhin relativ mild – ideale Bedingungen, um Mallorcas kulturelle Angebote in Santanyí zu genießen.

Wetterprognose im Detail

Zum Abschluss der Woche erkennen wir einen kleinen Rückgang der Temperaturen kombiniert mit leichtem Regen. Dennoch sind die Bedingungen für einen Spaziergang entlang der malerischen Küsten von Mallorca oder durch die historischen Gassen von Santanyí durchaus gegeben. Die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten variieren nur minimal, mit einem sanften Erwachen der Insel um 4:20 Uhr und einem malerischen Sonnenuntergang gegen 19:15 Uhr.

