7-Tage-Wettertrend für Sencelles, Mallorca: Sonnenschein und Sommerregen (7.6.2024)

Aussichten für das Sommerwetter in Sencelles

Freuen Sie sich auf sonnige Tage und erleben Sie das gemäßigte Klima von SencellesSencelles auf Mallorca. Der Wetterbericht für die kommende Woche vom 07. Juni bis zum 14. Juni 2024 kündigt gemischte Wetterbedingungen an, von schwülen, überwiegend bewölkten Tagen bis hin zu erfrischendem Sommerregen.

Wettervorhersage: Heiße Temperaturen trotz Wolken

Am Freitag, den 7. Juni, erwartet uns in Sencelles ein Tag mit überwiegend bewölktem Himmel und einer Höchsttemperatur von 34°C. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei nur 8% liegt, was für das Wohlbefinden besonders angenehm ist.

Angenehme Abkühlung und exzellente Bedingungen fürs Freie

Die darauffolgenden Tage bieten mit Temperaturen um die 32°C und 30°C weiterhin ideale Bedingungen, um die malerische Insel zu genießen; sei es bei gemütlichen Stadtspaziergängen oder Entspannung am Strand unter leicht bewölktem Himmel.

Sommerregen bringt Erfrischung

Der 11. Juni leitet eine Periode leichter Regenschauer ein, welche sich mit Temperaturen um die 26°C bis 22°C abwechseln und bei einer etwas höheren Luftfeuchtigkeit von bis zu 71% für eine willkommene Abkühlung sorgen. Der Sommerregen kündigt sich dabei mit leichtem Wind und einem sanften Anstieg des Luftdrucks an.

Perfektes Wetter für Kultur- und Naturfreunde

Der gesamte 7-Tage-Trend zeigt Sencelles von seiner angenehmen Seite. Die Temperaturen liegen durchgehend mild und bieten somit perfekte Bedingungen für alle, die die kulturellen Schätze und die natürliche Schönheit der Insel erkunden wollen.

Die Sonne geht während dieser Zeit konsequent kurz nach 4 Uhr morgens auf und beschert uns lange, heitere Tage bis zum Sonnenuntergang gegen 19:15 Uhr.

Fazit: Vielfältiges Wetter lädt zum Verweilen

Die gezeichnete Wetterkarte verspricht eine Woche voller vielfältiger und größtenteils angenehmer Wetterlagen. Ob Wanderer, Kulturinteressierte oder Sonnenanbeter – in Sencelles kommt in der kommenden Woche jeder auf seine Kosten. Also, nichts wie raus und das tolle Klima auf Mallorca in vollen Zügen genießen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:49:09. +++