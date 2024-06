Aktuelle Wettertrends für Maria de la Salut: Eine 7-Tage-Vorhersage bis zum 14. Juni 2024 (7.6.2024)

Die Wetterprognose für Maria de la Salut: Eine Woche zwischen Sonne und Regen

Während sich der mallorquinische Sommer nähert, bietet Maria de la Salut eine Palette von Wetterbedingungen, die sowohl Einheimische als auch Besucher beeinflussen werden. Von der angenehmen Wärme zu Beginn der Woche bis hin zu einer kühleren, regnerischen Mitte, hier ist was Sie erwarten können.

Start in eine heiße Woche in Maria de la Salut

Am Freitag, dem 7. Juni 202med by overcast skies. Trotz der Bewölkung wird ein Höchstwert von imposanten 32°C herrschen, begleitet von einem sanften Wind, der mit gerade einmal 6 km/h Luftbewegung für etwas Erfrischung sorgt.

Temperaturstabilität bei anhaltender Bewölkung

Samstag, der 8. Juni, hält die Temperatur auf konstanten 32°C fest, während die relative Feuchtigkeit auf 33% klettert – fast eine Verdoppelung im Vergleich zum Vortag. Wolken bedecken weiterhin den Himmel, was zu einem stimmungsvollen und dramatischen Panorama beiträgt.

Leichter Temperaturrückgang mit Niederschlag

