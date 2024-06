Aktuelle Wettervorhersage: Mallorca erwartet eine gemischte Woche mit Sonne, Wolken und leichtem Regen (7.6.2024)

Wochenwetterbericht für Marratxí: Sonnentage und Regenschauer im Wechsel

Während sich Mallorca von den warmen Frühlingstagen verabschiedet, präsentiert das Wetter in Marratxí ein gemischtes Spektrum an klimatischen Bedingungen für die Woche vom 7. Juni bis zum 14. Juni 2024.

Sonntag, 7. Juni 2024: Ein sonniger Auftakt der Woche

Zum Wochenende auslaufend, beginnt der 7. Juni mit lockerer Bewölkung und einer Höchsttemperatur von 33°C, eine ideale Gelegenheit für alle Mallorca-Liebhaber, die Sonne und die warmen Temperaturen zu genießen. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer relativen Feuchtigkeit von 18% verspricht der Tag angenehm zu werden. Der Sonnenaufgang ist für 4:21 Uhr angekündigt und der Sonnenuntergang für 19:14 Uhr.

Wechselhaftes Wetter setzt sich in der kommenden Woche fort

In der darauffolgenden Woche stellt sich ein Mix aus Sonne, Wolken und zeitweiligen Regenfällen ein. Die Temperaturen werden am 8. Juni auf 29°C fallen, begleitet von durchgehender Bewölkung. Am 9. Juni lichtet sich die Wolkendecke und wir können bei 27°C einen klaren Himmel erwarten.

Ein leichter Regen zieht ab dem 10. Juni über Marratxí hinweg, lässt jedoch Raum für Temperaturen um die 28°C. Dieses Muster leichter Regenfälle wird uns über einige Tage begleiten, mit Temperaturen, die zwischen 22°C und 26°C pendeln und schrittweise an Feuchtigkeit zunehmen.

Wetteraussicht zum Wochenende

Zum Abschluss der Woche können wir uns auf mildere Bedingungen einstellen. Mit leichtem Regen und etwas kühleren 23°C am 13. und 14. Juni, kombiniert mit einer allmählich eintretenden Abnahme der Feuchtigkeit, kündigt sich ein entspanntes Wochenende an.

Die detaillierte Wetterentwicklung und deren Einfluss auf Freizeitaktivitäten und Alltag in Marratxí verfolgen wir kontinuierlich und halten Sie mit aktuellen Meldungen auf dem Laufenden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:40:05. +++