Ausblick auf das Wetter in Algaida: 7-Tages-Prognose mit Temperaturen und Niederschlagsvorhersage (7.6.2024)

Wettervorhersage Algaida: Hochsommer trifft auf erste Regentropfen

Während wir uns in Algaida auf Mallorca bis dato über einen warmen Frühsommer freuen durften, zeichnen sich in der Wetterstation kleinere Veränderungen in der Atmosphäre ab. Die kommende Woche, genauer die Zeit vom 07. Juni bis zum 14. Juni 2024, präsentiert sich mit einem Mix aus hochsommerlichen Temperaturen sowie den ersten Anzeichen für die Rückkehr der erfrischenden Regenschauer.

Heißer Start in die neue Woche

Zu Beginn unserer 7-Tage-Prognose, am Freitag, den 7. Juni, erwarten die Bewohner und Besucher von Algaida mit 33 °C nahezu tropische Verhältnisse unter überwiegend bedecktem Himmel. Eine milde Brise weht durch die Landschaft der Insel und lässt die hohe Hitze ein wenig erträglicher erscheinen. Mit einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von nur 13 Prozent bleibt das Wettergefühl angenehm.

Temperaturrückgang und aufkommende Bewölkung

Das Wochenende hält für uns weiterhin hohe Temperaturen bereit, wobeisei ein leichter Rückgang auf 30 °C am Samstag und 29 °C am Sonntag zu beobachten ist. Die über den Himmel ziehenden Wolkenfelder bieten zwar Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, allerdings muss mit einer steigenden Luftfeuchtigkeit und einem Niederdruckgebiet gerechnet werden. Am Sonntag dann eine kleine Überraschung: der Himmel präsentiert sich als klarer, beleuchtender Kristall.

Beginn einer feuchteren Wetterphase

Die neue Woche startet mit einer ähnlichen Temperatur um 29 °C am Montag, begleitet von aufgelockerter Bewölkung. Einen sanften Umschwung erfahren wir mit einsetzendem leichten Regen am Dienstag, welcher die Maximaltemperaturen auf 25 °C sinken lässt und die Insel in eine wohlriechende Frische taucht.

Regenschauer und milde Brisen

Die Mitte der Woche ist durchsetzt von sanften Niederschlägen und milderen Temperaturen. Sowohl der Mittwoche mit 21 °C, der Donnertage und der Freitage erwarten uns jeweils mit 23 °C und weiteren Regengüssen. Vergessen Sie also nicht, einen Schirm einzupacken, wenn Sie Ausflüge planen oder das malerische Algaida erkunden möchten.

Sonnenlicht und Sonnenscheinzeiten

Ein beständiges Element in all dem Wechsel bietet die Sonne selbst, die uns jeden Tag früh um 4:20 Uhr mit ihrem Erwachen begrüßt und erst spät, nämlich um 19:16 Uhr bis 19:17 Uhr, in ihren abendlichen Schlaf fällt. Genießen Sie die langen Tage auf Mallorca und das warme Licht in den Stunden um Sonnenauf- und Untergang.

Zusammenfassung der 7-Tage-Wettervorhersage für Algaida

Das Wetter in Algaida steht vor einer Woche voller Abwechslung. Angenehm warme Sommertage wechseln sich ab mit der Ankunft willkommener Regenperioden, die für Abkühlung und Erfrischung auf der Baleareninsel Mallorca sorgen. Einem Genuss für alle Sinne nichts im Wege, solange das Wetterequpimet nicht vergessen wird.

