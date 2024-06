Binissalem-Wetterprognose: Temperaturen und Trends für die kommende Woche (7.6.2024)

Wetteraussichten für Binissalem: 7. Juni bis 14. Juni 2024

Die malerische Gemeinde Binissalem auf Mallorca wird in der nächsten Woche ein buntes Wetterpanorama erleben. Hier finden Sie eine ausführliche Wettervorhersage für Binissalem, die Ihnen dabei helfen wird, Ihre Pläne für die kommenden Tage bestmöglich an die himmlischen Launen anzupassen.

Höchsttemperaturen und Sonnenschein in Binissalem

Am Freitag, dem 7. Juni, zeigt sich das Wetter von seiner angenehmen Seite mit leichter Bewölkung und Temperaturen, die auf heiße 34°C ansteigen. Die Windgeschwindigkeit liegt bei mäßigen 5 km/h. Bei einer Luftfeuchtigkeit von nur 9% und einem Luftdruck von 1017 hPa bleibt es trocken und Komfort ist beim Freizeitvergnügen fast garantiert.

Samstag, der 8. Juni, ist gekennzeichnet durch bedeckten Himmel, und es herrschen immer noch hohe Temperaturen von 32°C, wobei die Luftfeuchtigkeit auf 34% steigt. Der Tag beginnt früher, denn die Sonne geht bereits um 4:20 Uhr auf und unter um 19:19 Uhr, was Ihnen lange, angenehme Abendstunden beschert.

Der Sonntag, 9. Juni, lockt mit wenigen Wolken und einer angemessenen Höchsttemperatur von 28°C. Der Wind bleibt mit 4 km/h erfreulich sanft.

Abwechslungsreiche Wetterbedingungen für Die kommende Woche

Die kommende Woche in Binissalem beginnt mit leichtem Regen am Montag, 10. Juni, bei einer angenehmen Temperatur von 30°C. Auch Dienstag, der 11. Juni, lässt weiterhin viele Wolken am Himmel erwarten, während das Thermometer auf 27°C fällt. Stark auffallend ist die zunehmende Luftfeuchtigkeit, die auf 42% steigt.

Am Mittwoch, dem 12. Juni, und Donnerstag, dem 13. Juni, hält leichter Regen Einzug und die Temperaturen erreichen mit 21°C deutlich niedrigere Werte. Hinzu kommen erhöhte Feuchtigkeitswerte von um die 70%. Dies könnte für einige Aktivitäten im Freien eine Herausforderung darstellen.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der Freitag, der 14. Juni, mit leichtem Nieselregen, einer Höchsttemperatur von 22°C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 51%, was das Gefühl leichter Frische mit sich bringt.

Zum Abschluss dieser Wettervorschau möchten wir hervorheben, dass sich die Wetterbedingungen jederzeit ändern können und es ratsam ist, die Prognosen stets im Blick zu halten.

