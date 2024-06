Wetter Calvià (07.06.24 bis 14.06.24): Woche der wechselnden Wolkenformationen und leichten Regenschauer

Wetteraussichten für Calvià: 7-Tage-Prognose

Die kommende Woche in CalviàCalvià hält eine Reihe abwechslungsreicher Wetterphänomene bereit, beginnend mit leichtem Wolkenbruch und übergehend in sanfte Regenschauer, begleitet von verstreuten Wolken. Dieser flüchtige Blick auf die Wetterküche verspricht gemäßigte Tagestemperaturen, die sich angenehm im Bereich von Mitte 20 Grad Celsius einpendeln, während die Windverhältnisse schwache bis mäßige Brisen voraussagen, die kaum die Blätter an den malerischen Olivenbäumen von Calvià rühren werden.

Detailblick auf Calviàs Wetter

Donnerstag, 7. Juni 2024: Der Tag startet mit einem partiellen Wolkenvorhang bei freundlichen 27°C. Ein laues Lüftchen von 8 km/h sorgt für eine willkommene Erfrischung.

Freitag, 8. Juni 2024: Die Sonne kämpft mit einer geschlossenen Wolkendecke, hinter der sie sich elegant verbirgt, während das Quecksilber 25°C anzeigt. Ein leichter Frischwind bei einer Luftfeuchtigkeit von 66% wird uns verwöhnen.

Samstag, 9. Juni 2024: Etwas Nass von oben ist mit leichtem Regen zu erwarten, aber das wird der Inselbewohner kaum von einem Besuch des Wochenmarktes abhalten. Zarte 24°C sind dafür wie gemacht.

Sonntag, 10. Juni 2024: Die Wolkenformationen zeigen sich großzügig verstreut über den azurblauen Himmel bei weiterhin milden 24°C.

Montag, 11. Juni 2024: Beginn der Woche und der Regenschirm sollte nicht in weiter Ferne sein, denn leichte Regenschauer werden bei 23°C erwartet.

Dienstag, 12. Juni 2024: Regnerische Grüße sendet auch dieser Tag mit 21°C, was die Luft zum Atmen herrlich frisch gestaltet.

Mittwoch, 13. Juni 2024: Mittwoch zeigt sich launisch mit Lichtblicken und vereinzeltem Nass, während das Thermometer angenehme 23°C vorhersagt.

Donnerstag, 14. Juni 2024: Leichter Landregen bei 22°C lädt zu einer Tasse heißer Schokolade in einem der vielen Cafés mit Aussicht ein.

Das Panorama der Woche in Calvià

Trotz des gelegentlichen Wassers von oben, bleibt die Wetterlage in Calvià größtenteils mild und einladend. Mit Sonnenaufgängen pünktlich um 4:22 Uhr und Sonnenuntergängen, die den Tag großzügig bis 19:18 Uhr ausdehnen, bietet die Insel ausreichend Tageslicht für sämtliche Aktivitäten.

