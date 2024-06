Wetter Estellencs (07.06.24 bis 14.06.24): 7-Tage-Prognose und Trends

Wochenwetter in Estellencs: Wechselhafte Tage stehen bevor

Mit dem Beginn des Junis erlebt Estellencs auf Mallorca eine Zeit des wettertechnischen Umbruchs. Die kommende Woche bringt uns in Estellencs abwechslungsreiches Wetter, von Wolken bis hin zu leichtem Regen, und stellt uns auf eine kleine Achterbahnfahrt der Elemente ein.

Wetterüberblick für die Woche vom 07. Juni bis 14. Juni 2024 in Estellencs: Die kommenden Tage versprechen eine vielfältige Mischung aus Sonne, Wolken und leichtem Niederschlag. Temperaturen schwanken angenehm um die 20er-Marke.

Startend mit dem 7. Juni 2024, wird die Lufttemperatur in Estellencs mittägliche Werte von etwa 27 Grad Celsius erreichen, begleitet von aufgelockerten Wolkenformationen. Angenehme Windgeschwindigkeiten von etwa 6 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 51% sorgen für ein angenehmes Klima.

Der folgende Tag, 8. Juni, zeigt sich mit überzogenen Wolken und einer leichten Abkühlung auf 24 Grad. Hier steigt die Luftfeuchtigkeit auf 74%, was das Gefühl von Frische in der Luft erwarten lässt, während der Luftdruck auf 1008 hPa fällt.

Leichter Regen wird uns am 9. Juni und in den darauf folgenden Tagen begleiten. Mit Temperaturen, die sich konstant um die 23 bis 24 Grad einpendeln, sollte man auf jeden Fall einen Regenschirm oder eine wasserfeste Jacke in Betracht ziehen, wenn man das Haus verlässt.23 bis 24 Grad einpendeln

Das Wochenende um den 12. und 13. Juni wird weiterhin von leichtem Regen und leicht frischeren Temperaturen um die 22 Grad Celsius geprägt sein. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 8 km/h bringt etwas Bewegung in das sonst ruhige Wettergeschehen.

Die neue Woche beginnt am 14. Juni mit einer kühlenden Note, da die Temperaturen auf 21 Grad Celsius zurückgehen und der Niederschlag weiterhin anhält, maximal unterstützt durch einen sanften Wind.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Estellencs:Estellencs Die Sonne begrüßt Einwohner und Besucher von Estellencs täglich um kurz nach 4:21 Uhr und verabschiedet sich gegen 19:18 Uhr mit einem letzten Glanz am Horizont.

Zusammenfassend präsentiert sich das Wetter in Estellencs mit einem gemischten Ensemble aus Sonne und Wolken, welches dem mediterranen Charme der Insel in keiner Weise entgegenwirkt. Die bevorstehende Woche verspricht ein angenehmes, wenn auch leicht nasses Erlebnis zu werden, was die vielfältige Schönheit Mallorcas in verschiedenen Schattierungen betonen wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:33:15. +++