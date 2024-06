Wetter in Deià: 7-Tage-Prognose mit Sonne und Schauern (7.6.2024)

Wettervorhersage für Deià: Sommerliche Tage mit vereinzelten Regenschauern

Deià, der malerische Ort auf Mallorca, bekannt für seine steilen Klippen und kulturelles Flair, bietet in der kommenden Woche eine Mischung aus warmen Temperaturen und vereinzelten Regenschauern. Bewohner und Besucher können sich auf eine Sommertage mit interessanten Wetterwechseln einstellen. Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für die nächsten sieben Tage in Deià, sicherlich eine essentielle Information für jegliche Freizeitplanung unter freiem Himmel.

Aktuelle Wettersituation und Aussicht für die nächsten Tage

Der 7. Juni 2024 begrüßt die Einwohner und Besucher Deiàs mit einer Höchsttemperatur von 30°C, die unter aufgelockerten Wolkenfeldern erreicht wird. Der Wind weht leicht mit nur 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 36% angenehm niedrig - perfekte Bedingungen für eine Wanderung oder einen entspannten Tag am Strand.

Am folgenden Tag erwartet uns eine geschlossene Wolkendecke, aber immer noch warme 28°C, bei allerdings ansteigender Luftfeuchtigkeit von 59% und leichtem Wind. Die abnehmende Wärme könnte ein Vorbote für den zu erwartenden leichten Regen am 9. Juni sein, an dem die Temperaturen auf angenehme 25°C fallen werden.

Leichter Regen und milde Temperaturen

Auch zu Beginn der neuen Woche hält der leichte Regenfall an, doch die Temperatur bleibt mit 27°C am 10. Juni und 26°C am 11. Juni weiterhin in einem sommerlichen Bereich. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 51% und 54%, was Teilnehmern von Outdoor-Aktivitäten eine gewisse Erleichterung bringen dürfte. Mit dem sanften Wind und den wolkigen Himmeln, zeigt Mallorcas Himmel seine vielfältigen Stimmungen.

Vom 12. Juni bis zum 14. Juni werden dann durchgängig leichter Regen und coolere Werte von 23°C bis 22°C erwartet, während die Luftfeuchtigkeit merklich auf bis zu 70% klettert. Ein Schirm oder eine leichte Regenjacke sollte daher beim Packen für Ausflüge nicht vergessen werden.

Voraussicht für kommende Aktivitäten

Mit dieser gemischten Wetterlage in der Woche vom 7. Juni bis 14. Juni 2024 können sich Kulturliebhaber und Naturliebhaber gleichermaßen auf spannende Tage in Deià freu

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:31:22. +++