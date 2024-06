Wetter in Portocolom auf Mallorca (07.06.2024 bis 14.06.2024): Trend für die kommende Woche

Wettervorhersage Portocolom: Wolken, Sonne und leichte Regenschauer

Mit Beginn der zweiten Juniwoche bietet das Wetter in Portocolom auf MallorcaPortocolom für Einwohner und Besucher gemischte Aussichten. Lassen Sie uns einen Blick auf den 7-Tage-Wettertrend von 07.06.24 bis 14.06.24 werfen und schauen, was uns in dieser malerischen Hafenstadt erwartet.

Das aktuelle Wetter in Portocolom

Den Start in die Woche markiert der 07. Juni 2024 mit überwiegend bewölkten Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 24°C. Mild wehende Winde von bis zu 7 km/h bieten willkommene Erfrischung bei einer Luftfeuchtigkeit von 65%.

Wetterprognose für die nächsten Tage

Am darauffolgenden Tag, dem 08. Juni, bleiben die Wolken erhalten, wobei die Temperaturen auf eine Höchstmarke von 25°C klettern. Sogar die Windgeschwindigkeit erhöht sich etwas auf 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 69% steigt und uns eine leichte Schwüle erahnen lässt.

Es folgt der 9. Juni mit einem klaren Himmel - ein Zeichen dafür, dass Sie Ihre Aktivitäten im Freien genießen können. Eine Hochtemperatur von 27°C sorgt für wärmere Bedingungen, unterstützt durch gleichbleibende Windverhältnisse.

Die Vorfreude auf die sonnigen Aussichten leidet jedoch leicht unter den sinkenden Temperaturen und dem dichter werdenden Wolkenvorhang am 10. und 11. Juni. Temperaturen um 23°C und der Beginn leichter Regenschauer können die Urlaubsstimmung etwas dämpfen, doch dafür sorgen niedrigere Temperaturen für angenehme Abkühlung, insbesondere nachts.

Das Wetter am Wochenende zeigt sich weiterhin launisch mit leichtem Regen und kühleren Klimabedingungen am 12. und 13. Juni. Mit Höchstwerten von 21°C wird empfohlen,eine Jacke für die Abendstunden bereitzuhalten.

Die Wetteraussichten für den 14. Juni bleiben im ähnlichen Trend mit leichtem Regen, Winde, welche auf frische 8 km/h anziehen, und einer adäquaten Luftfeuchtigkeit von 58% bei gleichbleibenden 21°C.

Resümierendes Fazit für die Woche

Abschließend lässt sich sagen, dass die Wetterlage in Portocolom eine Kombination aus ruhigen, sonnigen Momenten und leichten Regenphasen mit sich bringt. Ein Blick auf den Himmel lohnt sich in dieser Zeit ebenso wie der Griff zur Regenjacke, wenn man zur richtigen Zeit ungestört das vielfältige Freizeitangebot genießen möchte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:53:47. +++