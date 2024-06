Wetter in Santa Eugènia (07.06.2024 - 14.06.2024): Aktuelle Vorhersage und Temperaturtrends

Die Sonne strahlt auf Santa Eugènia - Ihre 7-Tage-Wetterprognose

Ein Blick in den Himmel über Santa Eugènia offenbart eine kommende Woche voller Sonne und Wolken, begleitet von sanfter Brise und steigender Feuchtigkeit. Hier finden Sie alles, was Sie über das Wetter in der zweiten Juniwoche wissen müssen.

Wettertrend für Santa Eugènia von Freitag bis Donnerstag

Beginnen wir mit einem Überblick für die gesamte Woche - die Temperaturen pendeln sich zwischen 22°C und 34°C ein, während sich das Himmelsbild von aufgerissenen Wolken bis hin zu klarem Himmel am Sonntag wandelt.

Freitag, 07. Juni: Heiße Aussichten zum Wochenende

Der Freitag begrüßt Santa Eugènia mit 34°C unter einem leicht bewölkten Himmel. Die sanften Winde halten sich mit 5 km/h zurück und die Luftfeuchtigkeit ist mit 9% unerwartet niedrig, ideal für Outdoor-Aktivitäten. Sonnenauf- und -untergang bilden den pittoresken Rahmen dieses Tages von 4:21 Uhr bis 19:14 Uhr.

Samstag, 08. Juni: Bewölkt, doch angenehm

Das Wochenende startet etwas kühler mit 31°C und einem bedeckten Himmel. Es weht ein laues Lüftchen bei einer Luftdrucklage von 1008 hPa. Ein idealer Tag, um Mallorcas Kulturschätze zu erkunden.

Sonntag, 09. Juni: Sonnenglück zum Wochenstart

Klare Himmelsverhältnisse befinden sich über Santa Eugènia am Sonntag. Mit angenehmen 29°C und leichtem Wind lässt es sich hervorragend in die neue Woche starten. Nicht zu vergessen: Die UV-Strahlung kann durchaus intensiv sein, vergessen Sie also nicht die Sonnencreme.

Blick in die Woche: Wettermix und Niederschlag

Die darauffolgenden Tage bis Donnerstag bringen eine Mischung aus Sonne und Wolken, wobei die Temperaturen leicht fallen und sich am Mittwoch und Donnerstag leichter Regen ankündigt. Mit steigender Luftfeuchtigkeit und Temperaturen, die in den unteren Zwanzigern bleiben, bietet sich die perfekte Wetterkulisse für gemütliche Cafés und kleine Wanderungen in der Natur Santa Eugènias.

Wetterzusammenfassung und Ausblick aufs nächste Wochenende

Alles in allem meldet sich der Juni in Santa Eugènia mit typisch mediterranen Wetterkapriolen zurück. Sonnenanbeter wie Regenschirmfreunde kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Tage mit Anblicken der malerischen Landschaft unter wechselnden Wetterbedingungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:46:13. +++